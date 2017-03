V minulém díle našeho mini-seriálu, který si klade za cíl přehledně zmapovat klíčové hráče na trhu s deskovými hrami, jsme vám představili vydavatelství Blackfire. Druhý díl si bere na mušku společnost Albi.

Albi je dobře známá firma i pro lidi nepolíbené deskoherním byznysem. Jedná se totiž o velmi úspěšnou společnost, kterou zakladatel Antonín Kokeš vybudoval na základech svého pouličního prodeje pohlednic na počátku 90. let. Pokud dnes kupujete někomu přání k narozeninám, s velkou pravděpodobností přispíváte právě firmě Albi, která se na ně specializuje. Součástí společnosti se postupně staly i deskové hry, jejichž záběr je opravdu úctyhodný.

Podobně jako v dalších vydavatelstvích, ani v Albi nepodceňují masové hry a jejich prodejní potenciál v sítích hračkářství a supermarketech. V regálech těchto nespecializovaných obchodů se tak můžete setkat s jednoduchými, ale kvalitními kousky, jako je Ubongo, Party Alias, Bang!, či s vědomostním iKnow nebo s celou řadou her pro děti (např. série V kostce!). Silnou pozici Albi zaujímá v segmentu naučných hraček (stavebnice, laboratoře, ve kterých se děti dozvídají o světě kolem nás). Rodinné hry jsou další kategorií, v rámci které si u Albi rozhodně vyberete.

Od těchto méně náročných her se dále posuneme k opravdovým lahůdkám. Již několik let má v portfoliu Albi stabilní pozici série her z ostrova Katan. Jedna z prvních moderních deskovek, které u nás spustily vlnu zájmu o deskové hry sofistikovanější než Dostihy a sázky, byli právě Osadníci z Katanu. Dnes je derivátů a rozšíření tohoto hitu v portfoliu Albi více než 10. Mimo to Albi tuzemským hráčům s oblibou přináší kvalitní a náročné eurohry (Mombasa, Istanbul, Marco Polo), celosvětově oblíbený Dominion se spoustou rozšíření a jednou za čas přijdou třeba i s peckou, která koketuje se zařazením do kolonky ameritrash (Robinson Crusoe).

Pro letošní rok Albi ulovilo kousek z deskoherní extraligy zvaný Scythe. A ani další chystané hry jistě nenechají příznivce propracovaných deskových her spát.

Na naše otázky za Albi odpovídal Michal Šmíd:

Jaký byl vznik společnosti Albi (a především její deskovkové části) u nás v Česku?

Příběh o vzniku Albi jako takového mohou čtenáři najít na našem webu albi.cz. Pokud jde o deskovky, Albi bylo jednou z prvních firem, které začaly do České republiky dovážet deskové hry. Nejprve šlo o hry v němčině a angličtině s přiloženými přeloženými pravidly. Později k nim přibyly i lokalizované hry, např. Carcassonne, Osadníci z Katanu, velký hit Bang! apod. Začátek byl pomalý a náročný, ale postupně si Češi deskovky velmi oblíbili.

Na co se firma v současnosti specializuje, jaká je vaše strategie?

Specializujeme se na to, abychom mohli každému nabídnout kvalitní deskovou hru. Proto v naší nabídce najdete velmi jednoduché hry pro děti, rodinné hry jako Velbloudí dostihy, ale i náročné strategické hry (Robinson Crusoe, Scythe) a portfolio sahá až k lechtivým erotickým hrám pro dospělé.

Pojďme se podívat na lokalizace deskových her. Podle jakého kritéria hry vybíráte?

Kritérií je poměrně hodně, máme na to dokonce hodně složitý postup, který vlastně ani nemohu prozradit. Rozhodně hraje roli to, zda je hra úspěšná v zahraničí, má dobré hodnocení na hráčských webech a další.

Jaké novinky můžeme v budoucnu očekávat?

Kromě větších pecek i jednu menší hříčku jménem Na drátě (roztomilá dětská karetní hra procvičující paměť). Novinky se snažíme postupně odkrývat na našem webu nebo na FB profilu Moderni hry od Albi. Na obě stránky čtenáře určitě zvu.

Čím je podle vás český trh specifický?

Český trh je sice poměrně malý, ale i přesto zde vychází velké množství lokalizovaných her a je tu opravdu velká konkurence.

Jakou hru z těch, které jste vydali, lze považovat za nejúspěšnější?

Za jednu z našich nejúspěšnějších her lze považovat Osadníky z Katanu. To je skutečná klasika a dlouhodobá stálice.

Jaká byla naopak podle vás propadák?

Jedna z neúspěšných her byla třeba hra o vážné hudbě – Klasika (pozn. redakce: jde o vědomostní hru, jejíž balení obsahovalo i CD s úryvky písní)

Jaký moment v historii společnosti považujete za zásadní?

Za zásadní lze určitě považovat vícero momentů, zmínil bych dva: rozhodnutí pustit se do prodeje (a později lokalizace) deskovek a založení vlastní sítě prodejen s hrami a dárkovými předměty.

Jakou hru si zahrají zaměstnanci Albi, když jim zbude čas po firemní poradě?

Po poradě nebo někde jinde si většina kolegů ráda zahraje hru Mici Maki, kterou vydáme v tomto roce (pozn. redakce: na pojmenování české verze hry se podílela komunita fanoušků Albi).

