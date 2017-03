Dalším nedávným počinem v oblasti deskových her je postapokalyptická karetka HOPE. S jejím tvůrcem, Michalem Suchánkem, jsme si povídali, a to nejen o hře, ale i o tom, co plánují za akce a hry do budoucna.

Hráči deskových her tě znají jako tvůrce strategické postapokalyptické hry HOPE a jejího rozšíření Broken World, ale čím se živíš?

No, myslím, že se můžu přiznat, že jsem povoláním programátor pro Škoda Auto. I když jsem teda nikdy programátora dělat nechtěl, protože jsem vystudovaný počítačový grafik.

Hodně tvůrců deskových her jsou programátoři…

Bývá to hodně častý. Já vidím hru jako herní logiku, která se dá ve většině případů matematicky odvozovat. Když potřebuješ počítat karty, pravděpodobnost a tak dále, tak ta matematika se fakt hodí.

A čím se bavíš?

Hodně jsem v mládí inklinoval k videohrám, taky jsem hodně hrál karetní hry a byl jsem v nich i dobrej. Byly to všechno sběratelské karetní hry, Pán prstenů TCG, Magic the Gathering, Pokémon, vším jsem prošel. Teď už deskovky spíš sbírám, mám jich asi 150 a hlavně složitější na dvě a víc hodin. Doma mám pokoj s obrovským stolem a regály plnými her. Dnes mi nejvíc času zabere teda přítelkyně (smích) a ty deskovky, vymýšlení prototypů, testování.

Dřív jsem se snažil o ilustrace, ale to mi zabíralo tolik času a ani to nemělo takovou kvalitu, jakou bych já chtěl, takže to nechávám jiným.

Při prohlížení tvého facebookového profilu jsem narazil na spoustu tvých postapokalyptických ilustrací a HOPE je taky postapokalyptická hra. Držíš se čistě tohoto tématu?

Tak bych to vyloženě neřekl. Mám tematicky rád téměř všechno s jedinou výjimkou. Absolutně mě nezajímá prostředí napoleonských válek. No, a když jsme u toho, celkově mě moc nebaví euro hry, obzvlášť když to má miliardu komponentů. Nejsem na neustálé propočítávání během hry a raději si užívám atmosféru, takže je mi bližší ameritrash. Ale zase nepohrdnu žádnou hrou a všechno si rád aspoň zkusím.

Jakou deskovou hru jsi hrál poprvé? Když nepočítáme Dostihy a sázky a Člověče nezlob se…

Určitě to byl Talisman od Altaru, kterého mám doma kompletní edici a dalo mi hodně práce to sehnat.

Takže první hra a rovnou srdcovka?

Je to srdcovka, přesně tak. Mám kompletně nabarvené figurky a věřím, že třeba bude mít sběratelskou hodnotu. Sice je fakt na dlouho, o náhodě a s dnes již zastaralými herními principy, ale člověk to bere, jak to je.

Máš nejoblíbenější hru?

Já takovou hru asi nemám. Jak jsem říkal, doma je těch krabic fakt hodně. Spíš dvacet nejoblíbenějších her, podle nálady nebo zasazení. Jo, kdyby ses zeptal na mou nejoblíbenější karetní hru…

Tak dobře, která karetní hra tě nejvíc baví?

Když pominu svoji hru, je pro mě srdcovka Pán prstenů TCG. Hodně jsem z ní čerpal v konceptech pro HOPE. Sice je stará a už dlouho nevychází, ale s kamarádem jsme jezdili na mistrovství republiky a další turnaje. Podle mě mnohem lepší než Magic the Gathering nebo další karetní hry. Vlastně první impuls udělat karetní hru byl právě Pán prstenů. Proto se v HOPE objevuje podobné názvosloví, ale funguje to jinak.

Jinak další velkou knižní inspirací HOPE bylo Metro 2033 od Dmitryje Glukhovskeho. No a samozřejmě videoherní Fallout.

Ale teď jsem si uvědomil, že mám nejoblíbenější hru. Jmenuje se Pán ledové zahrady. Jde o v obchodě nesehnatelnou kickstarterovku, ve které nenajdeš žádný prvek náhody. S tím jsem se v životě nesetkal. Tam nejsou žádné karty, ani kostky.

To zní jako abstraktní logická hra…?

Jestli jsi nečetl knižní předlohu, tak rozhodně doporučuju. Jsou to čtyři díly. Drsné středověké fantasy s prvky sci-fi. Hlavní hrdina, což je vtipný, je Chorvat, co je v roce 2060 vyslán jako speciální voják na planetu, kde se ztratili čtyři vědci. On je musí najít a přivést zpět. A ta planeta prochází obdobím podobným našemu středověku, ale s prvky magie… Strašně temná atmosféra. A kromě silného náboje nabídne herní verze jedinečný mechanismus, který jsem nikde jinde neviděl. Hlavně jde o strategickou hru bez náhody, takže jde o to, jak člověk plánuje a jak mu to ostatní „kazí.“

Co wargaming a válečné hry s miniaturami? Do jaké míry vychází mechanizmy HOPE z těchto her?

Taky mám za sebou éru, kdy jsem hrál figurkový fantasy Warhammer, do dneška mi stojí dokonce ve vitríně ještě moje armáda. Celé jsem to maloval hodně měsíců.

U HOPE pro mě bylo hlavně důležité nepoužívat kostky. Nemám rád tenhle element ve hrách celkově. Ameritrash je sice protkaný kostkami, ale nesmí to být mechanika, která ti zabije hru. To znamená, že rozhoduje. Kostky mi nevadí u kooperaček, ale tam, kde hraje každý za sebe a když v jednom-dvou hodech to rozhodne hru a ty to nemůžeš ovlivnit. Jsou hry, které s kostkami pracují, nebo můžeš tu kostku modifikovat, otáčet a přehazovat, to je fajn. Ale kde je to jen o tom, že dobře hodíš a vyhraješ, tam z toho ani nemůžeš mít radost. Kostkový hry mě popravdě navíc nemají rády, takže vždycky když o něco jde, tak hodím prostě špatně.

Je HOPE první hra, kterou jsi vytvořil?

Jo, je to první hra, předtím jsem ani žádné prototypy nedělal. Měl jsem zkušenosti akorát s tvorbou počítačových her. Až na vysoké škole se to zlomilo, že jsem deskovým hrám propadnul.

Hodně lidí by třeba i hrálo počítačové hry, ale problém je, že po celém dni koukání do monitoru nemají chuť doma zase pustit počítač…

Přesně tak, mám stejný názor. A hlavně já ty sešlosti, kdy pozvu kamarády a zahrajeme si deskovku, beru jako skvělou příležitost je vidět, pokecat o životě a zároveň si zahrát něco, co mě baví. Takhle se sejdeme jednou za čtrnáct dní na celé odpoledne nebo den. A právě já jsem ten, co studuje pravidla her, a i když mám doma extrémní množství her, tak minimálně u půlky jsem si jistý většinou pravidel. A to nemluvím o hrách typu Carcassonne, ty si pamatuje každý, ale spíš hry jako Eldritch Horror, Mystic Vale, Talisman a další.

Dá se vydělat na produkování deskových her?

Kdyby to mělo prodělávat, tak do toho nejdeme. Člověk by na tom samozřejmě chtěl také něco vydělat, ale je to běh na dlouhou trať. Musí se hodně podporovat marketing, nestačí ta představa, že to budou hráči sdílet. Ne, je potřeba všechno obvolávat, tři čtvrtě lidí to odmítne a z té čtvrtiny to polovina stejně taky odmítne… Není to jednoduchý a celkově je pro mě splněný sen, že jsem vydal svoji hru.

Před vydáním HOPE jste zkoušeli Kickstarter, ale nevybralo se dost peněz, v čem byl problém?

Největší problém byl, že jsme nestíhali natočit dobře anglicky namluvený gameplay videa. Bylo to velké poučení. Ale neházeli jsme flintu do žita a hru jsme i tak vydali.

Tím Kickstarterem jsme to chtěli dostat do světa, proto se HOPE vyvíjela v angličtině. Veškerý texty na kartách jsem dělal sám. Testovali jsme to v širším okruhu lidí, přátelé rodina, kolegové.

Kromě kladného přijetí HOPE vyšla i jedna negativní recenze, jak jste na ni reagovali?

Bylo nám to moc líto. Šlo o recenzi od Deskofobie, kvůli které na naši hru spousta hráčů zanevřela. Deskofobii sleduju, myslím, že je to super pořad, nicméně je to jeden subjektivní názor. My to bereme, každému to nesedne.

Spousta lidí zase chválí Tzolkin: Májský kalendář a pro mě je to nejhorší hra na světě. Ale to je můj názor. Já, kdybych psal recenze, tak bych většinou taky hodnotil kladně, ale třeba hře Tzolkinu bych dal co proto…

Děláme všechno proto, abychom si reputaci vylepšili, a snažíme se ve všem vyjít vstříc hráčům. Proto jsme vydali úplně nová, obsáhlejší, jasnější pravidla a androidí aplikaci obsahující zmíněná pravidla, veškeré karty a ke každé kartě frequently asked questions. Také jsme vyšli vstříc český hráčům a udělali jsme přelepky v češtině, které jsou spolu s druhou herní plochou volně ke stažení. A budeme dál pracovat, aby se nám to nestalo s nějakou další hrou. Hlavně to děláme, protože máme hry rádi a chceme, aby byli hráči spokojení.

Vyšlo první rozšíření Broken World. Chystáte se vytvářet další rozšíření? Respektive v jiném rozhovoru jsi mluvil o myšlence zasadit do světa HOPE další hry, takže jaké jsou plány do budoucna?

Z toho, co můžu říct, letos poprvé pořádáme festival deskových her HOPEcon, který bude probíhat 26.–28. května 2017 v Hodkovicích nad Mohelkou. Rádi bychom rozšířili své portfolio a na HOPEcon chystáme nové malé rozšíření jako je Broken World. Jde o tzv. survival packy obsahující vždy dvě kopie deseti nových karet. Zároveň se připravuje online hra a doufáme, že v průběhu tohoto roku stihneme oznámit něco více.

Když jsi o tom začal, na co se můžeme na HOPEconu těšit kromě nového survival packu?

Určitě tam nebudou chybět všechna hlavní česká vydavatelství jako je MINDOK, Albi. Bude tam šance si zahrát různý složitý i jednoduchý deskovky, dále tam bude Jotunheim, což je liberecký deskoherní obchůdek a herna dohromady, a v neposlední řadě jeden z předních českých barvičů figurek, který by měl mít přednášku pro lidi, které zajímá wargaming a celkově barvení figurek.

Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je, že plánujeme do HOPEconu novou rychlou karetní hru, která je mimo toto univerzum. Jméno to ještě nemá, ale plánujeme s ní jít na Kickstarter. Zatím je od testerů prototypů velmi dobře hodnocená a doufáme, že by to mohla být taková druhá vlaštovka, prorazit cestu dál a udělat nám jméno. Co se týká HOPEu, uvidíme, jak to bude do budoucna, ale chtěli bychom vydat velké rozšíření a vydat je přes Kickstarter, ale zatím nevíme, jak to bude časově.

Komentáře

komentářů