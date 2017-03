Nedávno jsme vám nabídli preview výborně hodnocené strategie Terraforming Mars, která v tomto roce zavítá na pulty českých regálů. Společnost MindOK naštěstí nezůstává u překladu a produkce pouze jedné světově úspěšné deskovky a v průběhu roku 2017 nabídne hned další pecku, která se v zahraničí stačila probojovat mezi top hry minulého roku. Great Western Trail nás přenese do světa kovbojů a honáků krav na Divokém západě. Jméno autora, z jehož pera vznikly pecky jako Mombasa či Port Royal, poskytuje dostatečné záruky, že se i v tomto případě máme na co těšit.

Ve hře Great Western Trail se jeden až čtyři hráči stanou rančery na Divokém západě a opakovaně převádí svá stáda krav z Texasu do Kansas City, kde je naloží na vlak a pošlou dál. Na různých trasách, kterými se do Kansas City můžete vydat, naleznete budovy poskytující strategické výhody, ale zároveň se v nich skrývá i nebezpečí (prvek náhody ve hře). Pokaždé, když přepravíte stádo do cíle, získáte peníze (a vítězné body), za které nakoupíte hodnotnější stáda nebo je jinak investujete do svého rozvoje. A skutečně, způsobů, jak rozvíjet svůj rančerský business, nabídne hra poměrně dost. Můžete zaměstnat drsné honáky krav, kteří vám pomohou s únavnou prací, řemeslníci vybudují na trase nové budovy a inženýři zase postaví zastávky pro váš vlak.

To, že vítězné body lze získat několika způsoby, naznačuje, že se systém bodování je tzv. point salad (body stylem „od všeho něco“), což by mohlo zvýšit rozmanitost strategií. Dle zahraničních recenzí se také zdá, že ač se jedná o eurohru, dokáže Great Western Trail nabídnout i silnou atmosférou Divokého západu a nemělo by docházet k nekončícímu mači matematického propočítávání variant, jak se to u těchto her občas stane (toto v poslední době ale slibuje každá druhá eurohra, takže si počkáme na výsledek). Hra by měla nabídnout pouze „pozitivní“ rozhodování mezi několika „skvělými“ variantami spíše než bolestné okamžiky, kdy se vám něco nepodaří.

Pokud máte rádi romantiku Divokého západu, nevadí vám trochu se zpotit v sedle a vyhledáváte spíše náročnější deskovky, hra Great Western Trail by vás mohla oslovit.

Komentáře

komentářů