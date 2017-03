Válka se blíží. Haradští opustili svá města a na obrovských olifantech putují na pomoc Mordoru. Kolem řeky Anduiny se začínají shromažďovat skřeti. Nepřítel číhá všude – v divočině i ve městech. V tak neklidných časech je třeba nejedné jisté ruky, která se nebojí chytit meč a čelit nebezpečí, i kdyby ji to mělo stát život…

Pán prstenů LCG: Dědicové Númenoru Autor Nate French V ČR distribuuje ADC Blackfire Počet hráčů 1–4 hráči Časová náročnost 60 minut Vhodné od 14 let Jazyková závislost Kompletně česky Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku expanze, základní hra 93. (celkově)

Mechanismy Kooperativní hra, různé schopnosti hráčů, správa karet na ruce

Nate French je známý především jako designér franšízových her. Do jeho portfolia patří například Arkham Horror: The Card Game, Call of Cthulhu: The Card Game, LCG Hra o trůny a kromě dalších především populární Pán prstenů. Čekání na nové rozšíření v češtině bylo dlouhé a vyčerpávající, naštěstí je ale máme za sebou. Co tedy Dědicové Númenoru nabízí?

Určitě jste zvědaví na nové karty, které posílí vaše řady. Pro začátek jsou to dva hrdinové – nová, „fialová“ verze Boromira a také „červený“ Beregond, známý nejlépe jako zachránce Faramira před Denethorovým šílenstvím. Zatímco Beregond je se svou obranou 4 a schopností přijímat zbraně a brnění o dva levněji vynikajícím tankem, Boromir dává bonus +1 do útoku všem Gondorům, pokud má na sobě alespoň jeden žeton zdroje. Tím stanovuje další strategii, kterou je se možné pustit – Gondor.

Tím se plynule dostáváme k samotným kartám. Ať už hrajete rádi za libovolnou sféru vlivu, nové rozšíření vás obohatí především o zdatné potomky Númenoru, tedy hrdé obyvatele Gondoru a především Minas Tirith. Háček ovšem spočívá v tom, že v minulosti zase až tolik gondorských v českých rozšířeních nevyšlo (hlavně spojenců, dobrých hrdinů jako Eleanor nabízí Gondor dost). Pokud budete chtít rovnou udělat nový tematický deck, počítejte s tím, že se pořádně zapotíte, a aby výsledek stál za to, jedna sféra vlivu určitě stačit nebude a možná ani dvě. V tomto ohledu netrpělivě dychtím po dalším rozšíření (možná pod vlivem toho, že můj Gondor deck shořel jako papír). Kromě toho byla podpořena syntéza mezi Gondorem a Rohanem. Některé karty na naplnění svého potenciálu teprve čekají, například Lovec z Lamedonu (jsem velmi zvědavý, co všechno jeho vlastnost „venkov“ v budoucnu nabídne).

Silnou stránkou rozšíření je nový příběh, skládající se ze tří kapitol. Jsou těžké, pestré, plné originálních karet a zajímavých principů. Pokud nechcete spoil, tak tento odstavec a jeden po něm raději vynechejte. Ostatním prozradím, že je nejprve čeká pořádná pouliční rvačka s přístavními lotry, vzápětí průchod lesem s hraničáři (a modlete se, ať nepotkáte olifanta) a nakonec pořádné obléhání pevnosti. S tím souvisí i nová klíčová slova. Pokud je úkol, který plníte, bitvou, musíte místo vůle používat útok; pokud obléháním, používáte obranu. Koncepce vašeho balíčku se tak radikálně změní a taková Éowyn se do základní sestavy jen tak nedostane. Dalším klíčovým slovem je lukostřelba, pokud jí nepřátelé disponují, před bojem vám rozdělí tolik zranění, kolik činí právě hodnota jejich lukostřelby. Vaše nenávist k záludným střelcům tak ještě vzroste.

Jak už bylo zmíněno, bojuje se na jihu, takže se můžete těšit na oddíly proradných Haradských včetně gigantických zkázonosných olifantů, mordorskou elitu a obléhací stroje, ale také uličky gondorského přístavu Pelargiru, tržiště, hospody a nájemné zabijáky, potloukající se kolem. Je jisté, že tento příběh neodbudete jednou partií, a to ani v případě, že se vám podaří jej rovnou zdolat.

Dědicové Númenoru jsou rozšířením dvěma poloh. Pro hráče a jejich decky nabízejí především potenciál, který svého naplnění dojde až v budoucnu, když vyjdou další karty. Příběh, který servírují, je ale vynikající akční jízdou plnou překvapení, řinčení mečů a dobrodružství. Myslím, že fanoušci této LCG nemají co řešit. Pro ostatní může být pobídkou k pořízení základní hry a také připomenutím, že Pán prstenů je stále v plné síle.

VERDIKT Podařené rozšíření nabízející kromě posil z Gondoru především dynamický příběh složený ze tří originálních a pestrých misí.

