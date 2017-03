Do vydania nového titulu od Bethesdy, Prey ostávajú necelé dva mesiace, a tak tu máme ďalšie gameplay video, ktoré tentokrát prezentuje prvú polhodinu z hry.

A je vidieť, že tento štýl Bethesde ide dokonale. Vynikajúca atmosféra a dobré spracovanie dávajú titulu nádej, že sa dostane aj do priazne hráčov. Na konečný výsledok si však počkáme až do 5. mája.

Rovnako je na tom aj The Surge. Boj človeka proti strojom je už síce pomerne klišé, ale v dobrom prevedení je to vďačná téma na herný titul. Budúcnosť ľudstva veru nevyzerá ružovo, ale tak na druhej strane, má to aj svoje výhody.

Ak patríte medzi fanúšikov hry Pokemon GO, určite si pozrite, ako by vyzerali súboje pokémonov v reáli. A úprimne, týmto spôsobom by popularita hry určite stúpla ešte viac.

