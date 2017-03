Už len pár dní ostáva do príchodu nového Mass Effectu: Andromeda. Presne 21. marca započne náročná cesta za novým domovom ľudského pokolenia, a samozrejme, všetko bude závisieť iba od Vás. Nuž pozrite si launch trailer, vyzerá naozaj dobre.

Rovnako je na tom aj nový update No Man´s Sky, ktorý tentokrát priniesol pozemné vozidlá, množstvo rozšírení a úprav, ktoré opäť posunuli kvalitu hry o stupienok vyššie. Ešte zopár takýchto prídavkov a hra bude konečne taká, ako si ju hráči prestavovali pri vydaní.

Kartové hry sú v dnešnej dobe na vzostupe, ako pred pár rokmi MOBA, a tak sa niet čo čudovať, že všetky veľké značky by si radi rozšírili svoje obzory. Po Blizzarde tak urobila aj Bethesda a to samozrejme so svojou sériou The Elder Scrolls. A tak po dlhom čakaní, už 23. marca prichádzajú Legends, ktoré by mali obohatiť príbeh piateho dielu.

No a samozrejme tento mesiac prinesie ešte jeden dlhoočakávaný počin, a to Ghost in the Shell. Myslím, že tu sa naozaj netreba viac rozpisovať. Pozrite si radšej nový remix od Steva Aokiho.

