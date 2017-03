Piaty diel Pirátov z Karibiku sa nezadržateľne blíži do kín a jednotlivé trailery postupne poodhaľujú príbeh. V tom poslednom sme dokonca mali možnosť zahliadnuť aj mladého Jack Sparrowa. Piráti prichádzajú 26. mája.

Prvým teasrom sa prezentoval aj nový Deadpool, a ruku na srdce, je to poriadny… no proste Deadpool. Premiéry sa dočkáme síce až o rok, ale už teraz sa je na čo tešiť a podobných scénok si ešte pravdepodobne užijeme.

Úspešný titul Heroes of the Storm čoskoro privíta nového hrdinu, Probia. A veru, je sa na čo tešiť, pretože nepôjde o klasického hrdinu, ako sme pri Blizzarde zvyknutí.

