Niekedy sa stáva, že aj hrdinovia si musia zavolať niekoho na pomoc. No a v Justice League to je naozaj rôznorodá smotánka DC hrdinov.

Prvý trailer z pripravovanécho filmu síce toho neprezradil veľa, ale aspoň predstavil tých, ktorí sa rozhodli nám opäť zachrániť naše zadnice. Asi aj za to by sme im mali poďakovať.

V roku 1998 priniesol Blizzard titul, ktorý dobyl svet stratégii. A takmer po dvoch desaťročiach nám ponúka opäť StarCraft, tentokrát však v remastrovanej verzii, ktorá bude mať až 4K rozlíšenie.

Fanúšikovia sa určite potešia tejto novinke, nakoľko hra, hoci je už poriadne stará, sa stále teší obľube a v novom šate si určite nájde cestu aj k novým hráčom.

Naopak, fanúšikovia World of Warcraft sa už v stredu dočkajú nového patchu, ktorý ich zavedie do Sargerasovej hrobky, kde by sa mali stretnúť s dávnym nepriateľom.

Boj proti Légii je noazaj neúprosný, a tak nám neostáva nič iné, než dúfať, že hrdinom sa to nakoniec naozaj podarí a Légiu porazia, opäť.

Avšak už zajtra vychádza posledné DLC Dark Souls 3. Jedna z najťažších hier súčasnosti sa tak rozlúči s hráčmi opäť prídavkom, ktorý Vás naučí, že smrť je len ďalší pokus.

