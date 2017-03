Celaena Sardothien, nájemná vražedkyně, už není. Místo ní nastoupilo opět do hlavní role její reálné já – Aelin Ashryver Galathynius, dědička královského trůnu, která hodlá konečně opět bojovat za práva sebe i svých lidí.

Královna je zpět. Nastal čas se pomstít!

Ve čtvrtém díle fantasy young adult Skleněný trůn s názvem Královna stínů má před sebou Aelin nelehké úkoly. Musí zachránit Doriana, který je pod nadvládou svého otce, na smrt odsouzeného bratrance, a ještě navíc sesadit krále. To není zrovna málo na jednoho člověka, co nemyslíte? Zvláště v případě, kdy magie nefunguje a Aelin je odkázána na svůj dlouholetý výcvik od vrahů a také i od Jeřába, který se zapojil do jejího života v minulém díle s názvem Dědička ohně.

Ve své bitvě se vrací do Adarlanu a Zlomuvalu, kde se opět setkáváme se spoustou nejrůzněších intrik, (ne)čekaných smrtí, a hlavně různých podvodů, bez kterých by to už snad ani nešlo. Díky tomu se může čtenář těšit na spoustu akce, napětí a rychle ubíhající děj, který nedovolí povolit v pozornosti.

Charakter některých postav se v Dědičce ohně razantně mění, což může čtenáře krapet rozladit, avšak Sarah J. Massová si zakládá, jak jsme si mohli ověřit už v předešlých třech knihách, na nečekaných zvratech, proto spolkněte nadávky a pokračujte. Stojí to totiž za to. Jak už jsme si totiž zvykli, do příběhu se zapojují noví protagonisté – třeba kurtizána Lysandra nebo povstalkyně Nesryn, které celý příběh opět o něco ozvláštňují a dodávají mu jinou „šťávu“.

Pamatujete si, jak jsme se v předešlém díle seznámili poprvé s dějovou linkou od čarodějnice Manon? Někteří ze čtenářů to pokládali za zbytečné, jiní pěli chválu, avšak pamatujme na to, že autorka nikdy nedělá nic jen tak. A tak nyní s Manon pokračujeme i v Královně stínů. Ukazuje se, že její osoba bude mít mnohem větší váhu pro celý děj, než se mohlo na počátku zdát a Manonina úloha v boji s Aelin bude nepostradatelná. Jak to však celé dopadne? U Sarah J. Massové je to těžké předvídat.

Ve čtvrtém díle série se ukazuje, že young adult žánr je u autorky na ústupu a do popředí se dostává spíše samotné fantasy. Postavy dospívají, neřeší se už tak moc vztahy a celkově se zdá, že Sarah. J. Massová dospívá společně se svou sérií. Každý díl je lepší, čtivější a lépe propracovaný. A právě Královna stínů to dokazuje. Po delší době se opět můžeme setkat se sérií YA žánru, kterou stojí za to číst.

Začátek války je tady. Na čí straně stojíte? Rozhodněte se rychle.

Název: Královna stínů

Autorka: Sarah J. Massová

Nakladatel: CooBoo; 2016

ISBN: 978-80-7544-218-5

Originál: Queen of Shadows

Překlad: Svobodová, Ivana

Popis: 660 stran

