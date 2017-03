Hlavním březnovým lákadlem na diváky je bezesporu snímek Logan, ve kterém se Hugh Jackman loučí se svojí ikonickou rolí Wolverina. V kůži rosomáka byl Hugh od roku 2000, kdy se objevil v prvních X-Menech. Následovala dvě pokračování a v roce 2009 se dočkal svého sólového dobrodružství (jehož kvalita pokulhávala). V roce 2011 došlo k restartu hlavní x-mení série, u Wolverina se ale jednalo pouze o cameo. Po dalších dvou letech se Wolverine vrátil v dalším sólovém filmu zasazeném do Japonska a mírně si s ním vylepšil svoji sólovou reputaci. Následovaly další dva snímky v hlavní sérii, jeden velmi dobrý (X-Men: Days of Future Past), druhý spíše průměrný (X-Men: Apocalypse).

Režisér snímku James Mangold (natočil již předchozí sólový film) zasadil děj do blízké budoucnosti, přesněji do roku 2029. Logan se živí jako řidič limuzíny a stará se o mutanta jménem Caliban (Stephen Merchant) a o Charlese Xaviera (Patrick Stewart), který již nedokáže své schopnosti ovládat, jen díky silné medikaci se udržuje ve stavu, kdy není nebezpečný svému okolí. Samotný Logan již také není v top formě, postupně ztrácí regenerační schopnosti, holduje alkoholu a adamantium v jeho organismu se z pomocníka stává spíše jedem. Zápletka filmu je banální, její vysvětlení je ovšem efektní (s využitím mobilního telefonu) a dozvíme se, proč se Logan znovu pouští do krvavého dobrodružství. Důvodem je jedenáctiletá dívenka Laura (Dafne Keen), která má velmi podobné schopnosti jako samotný Logan, jen je ještě nedokáže kontrolovat. Logan, Profesor X a Laura se vydávají na nebezpečnou western-postapo cestu do místa jménem „Eden“, které slibuje bezpečný úkryt pro mutanty. V patách jim je nájemný zabiják Pierce (Boyd Holdbrook), jeho jednotka a vylepšený mutant.

Sníme Logan má oproti jiným komiksovým filmům určitá specifika. Zaprvé kašle na ostatní snímky z x-menovského univerza a šlape si svoji osobní cestičku. Divák nemá vlastně ani moc ponětí o důležitých věcech: proč je Profesor X slabý jako čajíček, kde jsou další X-Meni a co se to vlastně stalo s titulním hrdinou. Díky tomu i neznalý divák má šanci si užít poměrně realistický akční film, dospělou a vyzrálou zábavu. K pozitivnímu dojmu přispívá i příběh, který, ač jednoduchý, dokáže diváky zaujmout a správně dávkuje informace a jejich formu. To je zásluhou režiséra a autora scénáře Jamese Mangolda (plus dvojice Scott Frank a Michael Green, kteří se na scénáři také podíleli) a samozřejmě hlavní hvězdy filmu, Hugh Jackman. Ví jak s postavou naložit, strávil s ní dlouhá léta, formoval ji, díky čemuž je perfektně přesvědčivý ve chvílích kdy jde o psychologické drama (Wolverine je na dně a ztrácí přátele) i v okamžicích akčních scén (starý dobrý masakr by Wolverine).

Samotnou kapitolou, a zároveň příjemným překvapením filmu, je Laura a její představitelka Dafne Keen (velmi dobrý casting). Laura, která se jeví jako Loganova nástupkyně, předvádí parádní koncert a její akční scény patří k tomu nejlepšímu a zároveň nejbrutálnějšímu, čeho se ve filmu dočkáme. Mladá herečka svoji šanci chytila za pačesy a předvedla parádní herecký výkon. Pevně doufám, že ji jako X-23 nevidíme naposled. Patrick Stewart se se svojí rolí loučí hodně vtipně, ale nezapomene ani na to, proč máme Profesora X tak rádi. Pak je tu Boyd Holdbrook a jeho Pierce. Boyd si své scény užívá, sice nijak nevyčnívá, ale to je dobře, koneckonců je to Loganův film.

Snímku Logan (i díky Deadpoolovi) byl dopřán rating R a je to jen ku prospěchu, lítají nadávky a úroveň brutality je taková, jaká má být. K Wolverinovi prostě studio přistoupilo s úctou a péči, Logan díky tomu převyšuje nejen své dvě předešlé samostatné štace, ale i většinu ostatních filmů z x-menovského univerza. Nebojím se napsat, že Logan je „Temný rytíř X-Menů“.

Film má pár menších chyb (nevýrazný padouch, stopáž), ty ale více než vyváži parádní superhrdinské potyčky, automobilové honičky a pořádná porce dramatu. Tento koktejl ve výsledku znamená epickou rozlučku pro tuto oblíbenou postavu. Loučení je to více než důstojné, a to jak pro postavu Jackmana, tak i pro postavu Stewarta.

Moje hodnocení: 95%

