Po vyhlášení české ankety Trolí palec, jejíž výsledky jsme vám již přinesli na Facebooku, se včera v noci odehrálo udílení dalších prestižních cen. Tentokrát šlo o Golden Geek Awards 2016, tedy ceny udělované serverem BoardGameGeek, považovaným za vůbec nejlepší server o deskových hrách.

Absolutním vítězem vyhlašování se stala strategická hra se steampunkovým pozadím Scythe. Kromě toho, že vyhrála Hru roku, ovládla také kategorie Ilustrace a vzhled, Hra pro jednoho, Strategická hra a Tematická hra. Zvítězit v pěti kategoriích je výjimečný úspěch a my se nemůžeme dočkat, až hra přijde na český trh.

Druhou nejlepší hrou podle počtu vítězství v jednotlivých kategoriích je hra Vládi Chvátila Krycí jména: Obrázky. Pokud vás tenhle fenomén dosud minul, vězte, že se jedná o jednoduchou, ale ďábelsky geniální návykovou párty hru, která bude jednou patřit k české domácnosti stejně jako Člověče, nezlob se, plná lednice piva a nostalgická láska k socialismu.

Mezi další úspěšné oceněné či na prvních třech příčkách umístěné hry patří třeba Arkham Horror: The Card Game (jedna výhra a tři nominace), Star Wars: Rebelie (jedna výhra a dvě nominace) či Mars: Teraformace (tři nominace).

Kompletní výsledky pak vypadají takto:

Hra roku: Scythe

Dále se umístily hry: Mars: Teraformace, Star Wars: Rebelie

Hra pro dva hráče: Star Wars: Rebelie

Dále se umístily hry: Arkham Horror: The Card Game, Hero Realms

Ilustrace a vzhled: Scythe

Dále se umístily hry: Mechs vs. Minions, Inis

Karetní hra: Arkham Horror: The Card Game

Dále se umístily hry: Sushi Go Party!, Clank!

Kooperativní hra: Mechs vs. Minions

Dále se umístily hry: Mansions of Madness, 2. edice; Arkham Horror: The Card Game

Rozšíření: 7 Wonders Duel – Pantheon

Dále se umístily hry: T.I.M.E Stories: A Prophecy of Dragons, Dead of Winter: The Long Night

Rodinná hra: Krycí jména: Obrázky

Dále se umístily hry: Imhotep, Quadropolis

Inovativní hra: Captain Sonar

Dále se umístily hry: Scythe, Vast: The Crystal Caverns

Party hra: Krycí jména: Obrázky

Dále se umístily hry: Captain Sonar, Secret Hitler

Vytiskni a hrej (Print & Play): Star Trek: The Dice Game

Dále se umístily hry: Mini Rogue, 30 Rails

Hra pro jednoho: Scythe

Dále se umístily hry: Mars: Teraformace, Arkham Horror: The Card Game

Strategická hra: Scythe

Dále se umístily hry: Mars: Teraformace, Great Western Trail: Cesta na západ

Tematická hra: Scythe

Dále se umístily hry: Star Wars: Rebelie; Mansions of Madness, 2. edice

Válečná hra: Falling Sky: The Gallic Revolt Against Caesar

Dále se umístily hry: Liberty or Death: The American Insurrection, Comanchería: The Rise and Fall of the Comanche Empire

Podcast: Shut Up and Sit Down: The Podcast!

Dále se umístily pořady: Rahdo Talks Through, Ludology

Aplikace: Twilight Struggle

Dále se umístily hry: Patchwork, Mansions of Madness

Komentáře

komentářů