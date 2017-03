Už uplynulo hodně času od okamžiku, kdy jsme vám naposledy přinesli informace o nějakém zajímavém projektu, který se hodlá na světlo světa vyloupnout pomocí Kickstarteru. Nyní se ale ve stejnou chvíli nahromadilo hned pět projektů, které hodlají útočit na peněženky bezbranných hráčů a všech, kteří propadli crowdfundingové horečce. Pojďme na ně!

Prvním kouskem, který nás zaujal, je nová verze vesmírné strategie Empires of the Void II. Tvůrce původní hry, Ryan Laukat (mladý designér, jehož nejznámějším počinem je Minutová říše a její pokračování s přídomkem Legendy), se rozhodl oprášit některé mechanismy původní hry (využívání akčních bodů, hody kostkou), ale udělat několik změn, aby nešlo jen o reedici původní hry. Ve vesmírné novince půjde o plnění úkolů typu invaze na planety, mezihvězdné boje, diplomacie a samozřejmě budování a osidlování planet (obecně 4X hra – Xplore, Xpand, Xploit, Xterminate). Devizami hry by měly být akční karty s bohatými flavour texty, otevřenost herního světa (obdoba videoherních sandbox titulů) a vysoká míra interakce hned od prvních okamžiků každé partie. Herní doba by se měla pohybovat okolo 2 hodin a hra pojme 2–5 hráčů. Znovuhratelnost by měl zajistit modulární herní plán. Kampaň běží již nějakou dobu a do jejího konce zbývá něco přes týden.

Z vesmíru se vrátíme zpět na Zemi (tentokrát Zemi blízké budoucnosti), po které se prohání obrovští bojoví roboti. Žádná komorní strategie, ale pořádný nářez v podání GKR: Heavy Hitters! V opuštěných městech se nezabydlela divoká zvířena, protože se bývalé metropole staly dějištěm ultimátních zápasů zabijáckých robotů. 4 rozdílné herní frakce (hra je pro 2–4 hráče), čtyři 14 cm vysoké figurky robotů, dvanáct pěticentimetrových figurek podpůrných jednotek, herní plán s desítkou budov, spousta karet, kostky a další plastové komponenty, to vše se na vás těší v rozměrné krabici. Materiálu tedy dostaneme požehnaně, co průběh partie? V každém kole je 5 fází: nasazování (umisťování) jednotek, pohyb, BOJ (pomocí kostek), „značkování“ (jeden ze dvou způsobů, jak ukončit hru, je označit svojí reklamou 4 budovy) a resetovací fáze přípravy na další kolo. Hru lze dohrát dvěma způsoby, buď zmíněným značkováním, nebo prostou silou, kdy umlátíte soupeře. K vítězství je třeba dobře pracovat se zdroji, udržovat svůj stroj v provozuschopném stavu, vylepšovat si pilota, který stroj řídí, vhodnými upgrady si postupně vytvářet výhodu oproti soupeřům, a v neposlední řadě dobře využívat unikátních zbraní. Kampaň hry běží ještě po několik následujících dní.

Po letech nedostupnosti na trhu se vrací deckbuildingová „skoro-RPG“ legenda Thunderstone, nyní pod názvem Thuderstone Quest. Stejně jako předtím bude hráčův balíček karet představovat družinu hrdinů, vybavení a pobitých monster a stejně jako předtím si hráč bude hrdiny levelovat a vybavení a pomocníky dokupovat ve vesnici. Jako novinka ovšem přichází scénářové „questy“ a hlavně miniatury potvor, které se budou skutečně pohybovat po malém podzemí z dílků. Vylepšení se dočkala i grafika, jak přehlednost karet, tak samotné ilustrace. Pokud jste měli rádi Thunderstone Advance, neváhejte, přes Kickstarter bude v Thunderstone Questu spousta exkluzivního obsahu. Bohužel ale se vším tím vylepšením Quest není s Advancem zpětně kompatibilní.

Další drobnou libůstkou se může (ale nemusí) ukázat hra Get Off My Land. Jedná se o farmářskou hru, kde hráči oplocují pozemky, pěstují na nich zeleninu, chovají kravičky a hlavně mají celkově omezený prostor, takže dost možná si potom začnou záškodničit svá pole navzájem. Celé je to řízené kartami a (podobně jako v životě) vyhrává ten, kdo má po uplynutí jednoho herního roku (12 tahů) nejvíce peněz. Ilustrace jsou rozhodně roztomilé, a pokud máte rádi pokládání dílků, draft a trochu zákeřné mezihráčské interakce, možná by vás také mohla zaujmout… a ženu utáhnete na téma farmaření.

Na konec jsme si nechali opravdovou třešinku na dortu, hru Rising Sun od Erica M. Langa. Mnozí ji již teď přezdívají „Blood Rage z feudálního Japonska“, ale nedělejme ukvapené závěry. To by nebyl maestro Lang, aby nevymyslel něco nového. V této epické deskovce z dílny CoolMiniOrNot (propracované miniatury jsou tedy jistotou) se 3 až 5 hráčů zhostí rolí velitelů klanů na cestě za vítězstvím a slávou. Ve hře se bude politikařit, uzavírat křehká spojenectví, uctívat božstva Kami a rekrutovat příšery, aby bojovaly za vaši věc. Volba klanu nebude obyčejnou volbou barvy a designu herních komponent, ale určí celou vaši strategii, každý klan má totiž jiné schopnosti, výhody a také slabiny. Použité mechanismy hry jsou přesně takové, jaké bychom čekali, dočkáme se tedy kontroly území, draftování karet, deckbuildingu, spojenectví a simultánního výběru akcí. Kickstarterová kampaň ještě neutichla, do konce zbývají téměř 3 týdny, ale už teď hra vybrala enormní 2 miliony dolarů z původně požadovaných 300 tisíc. A aby to nebylo málo, české vydavatelství Blackfire se s CoolMiniOrNot dohodlo na lokalizaci, na hru se tedy v příštím roce můžeme těšit i v naší mateřštině!

Za tipy a popisky k Thunderstone Quest a Get Off My Land díky Michalu Stárkovi.

