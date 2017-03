Nejtužší část zimy už je za námi, za chvíli se nám i uměle „prodlouží“ den, to ale neznamená, že nějak poklesne frekvence deskovkových akcí. Podívali jsme se na ty nejzajímavější a máme tu pro vás na ně pozvánky.

Půlka členů naší redakce sice přebývá v Praze, pro tentokrát ale začneme moravskou metropolí. A kde jinde začít než v Deskoherním klubu. Ten se nově dohodl na spolupráci s Black Oil (herní a společenský hub – místo pro setkávání příznivců wargames a deskovek), kde se o víkendu 21.–23. dubna odehraje jarní verze oblíbené akce Deskování. V pátek mohou zájemci dorazit již v 16 hodin a až do neděle se těšit na velkou nálož her, organizátory, kteří budou zájemcům vysvětlovat jejich pravidla, a k tomu zakladatel Deskoherního klubu Viktor Bem určitě přesvědčí k návštěvě některé zajímavé hosty z deskoherní komunity. Kromě toho si organizátoři připravili turnaje ve hrách Lovci a sběrači, Star Realms a Summoner Wars.

Nyní už tedy pojďme do matičky stověžaté. Herní klub Paluba, útočiště pražských milovníků deskovek, pořádá další ročník akce Relative Range. Pokud vám jsou i ty nejsofistikovanější mainstreamové deskovky málo, zbystřete pozornost. Ve dnech 31.3–2.4. se můžete ponořit do hloubky některé z válečných nebo epických her a téměř nonstop od pátku až do neděle svádět bitvy se stejně smýšlejícími spoluhráči.

Ani příznivci deskovek z Ostravy nebudou v následujících týdnech ochuzeni o lokální akci. V rámci tradičních „pátečníků“ (volné hraní od pátku odpoledne do sobotního rána) v klubu deskových a karetních her Korunka Ostrava, proběhne 14. dubna turnaj v eurohrách „Trojkorunka“. Pro příznivce pořádných soubojů pro změnu pořádá prodejna karetních, počítačových a společenských her Black Lotus již tento víkend (25.3.) miniturnaj ve krvavé fotbalové řeži: Blood Bowl.

Ani fanoušci deskovek v menších městech, jako je Příbor, nejsou ochuzeni o zajímavé akce. Ve stejném termínu jako epické souboje v Praze, tedy 31.3–2.4., se v Příboru odehraje 7. ročník Příborských deskovek. V prostorách Luny Příbor, středisku volného času, se budou zájemci moci kvalifikovat na mistrovství ČR ve hrách Osadníci z Katanu, Carcassonne a Dominion. Kromě těchto turnajů bude probíhat i volné hraní dalších deskových her, pravidla budou organizátoři ochotně vysvětlovat na místě.

Další vícedenní akcí, na kterou bychom vás chtěli upozornit, je Herní víkend v DDM Kamarád, který se odehraje ve dnech 21.–23. dubna v České Třebové. Akce nabídne téměř nonstop hraní deskových her, na místě bude k dispozici přes 100 kousků a k nim vysvětlovači, herní poradna a navíc možnost přespání. Akci pořádá Herní klub Griffin a soutěživí hráči se mohou těšit na sobotní turnaj (bude ještě upřesněno v jaké hře).

Na závěr už jen telegraficky pro příznivce Dominionu. Celkem čtyři kola hlavního turnaje Dominion Tour se odehrají v Příboru (viz výše, 2.4.), v Týništi nad Orlicí (8.4., DDM Sluníčko), v Brně (22.4., Čajovna za zrcadlem) a Plzni (29.4., KDH Bedna). Přijďte si pro body do celkové Tour, případně se seznámit s touto klasikou mezi deckbuildingovými hrami.

