Vítejte v Křížovém domě, místě tak starém a tajemném, že ani jeho obyvatelé netuší, co všechno skrývá a seznamte se s jeho pánem, který dokáže opravit prakticky všechno. S domem je také neodmyslitelně spojená Jáma, v níž číhá právě probuzené zlo.

„Jako dítě si Enka myslela,

že domlouvat věcem je normální povolání.“

Enka Sedrmová žije se svými rodiči, babičkou Eňou a nevlastním strýčkem Enykem v tajuplném Křížovém domě. S přibývajícím věkem se postupně dozvídá víc o výjimečných talentech svého strýce. Na vysoké škole se Enka seznámí s Helenou, která se do něj zamiluje. Následně dojde

k vraždě studentky a Enka s Helenou dostávají osobní androidí strážce Darka a Bena. A nejenom tím se spouští řetězec událostí, mající svůj prapůvod v Jámě.

Rodina Sedrmů, už po generace chránící okolní svět před nebezpečím z Jámy, se teď musí spojit s organizací Strážců, aby zlo poslala zpět do hlubin a podle rodinného receptu „seknut, dolomit, utrhnout“, Jámu uzavřela. Podaří se jim to?

Janu Rečkovou není třeba na poli české fantastiky představovat. O tom, že ráda střídá žánry a styly, se už přesvědčila řada jejích čtenářů. V případě Jáma a dům to platí dvojnásob. Kniha vychází jako příloha dubnové Pevnosti s krásnou ilustrací Žanety Kortusové.

O autorčině osobitém stylu vypovídá leccos už samotné členění knihy, která je rozdělená do dvou dílů a třech samostatných částí. Co díl, to jiný žánr. V Jámě a dům se najde od každého něco a je až s podivem, jak může tento koktejl držet pohromadě. Vše začíná jako pohádka nebo vyprávění určené dětem. Vzápětí se to přehoupne do detektivky, poté červené knihovny a skončí u událostí, které nemají daleko k fantasy.

Příběh Jany Rečkové má však dobře vystavěný a promyšlený děj. Autorka ho dávkuje postupně, přičemž na konci všechno zapadne na své místo. I samotné prolínání moderního a magického světa kupodivu nepůsobí jako pěst na oko, i když jsem se mezi těmi všemi umělými a živými zvířaty, klony, androidy, golemy a magickými schopnostmi z počátku trochu ztrácela. Ale Rečková popisuje většinu dění věcně a logicky, takže není třeba se nad tím pozastavovat.

Za nejlepší scény považuju Enykův sestup do Jámy a rozhodující bitvu, která epicky nekončí v jednom momentě, ale způsobí hrdinům větší obtíže, než čekali. Samotná Jáma je popisovaná jako vyčkávající zlo, které na sebe bere formu temných lidských vášní anebo se zhmotňuje do podoby nebezpečných pekelných psů. Ocenila jsem, že se tu Jana Rečková se vyhnula klasickému klišé, kdy je zlo zpodobněno jako ďábel. Démoni v lidských tělech mi nepřišli zajímaví, ale motiv pekelných zvířat mě opravdu hodně bavil.

Protagonisti jednají lidsky a uvěřitelně a není problém si s nimi od začátku vytvořit nějaké pouto – ať už se jedná o plachého a málomluvného Enyka, silnou Enku nebo energickou Helenu.

S vedlejšími postavami si už autorka, až na pár výjimek, tolik nevyhrála a ty působí ploše a nezajímavě. Co mi však bohužel vůbec nesedlo, byly rychlé změny ve vývoji některých postav, aniž by autorka vysvětlila, jak k nim vlastně došlo.

Dějových linek autorka rozvedla víc než dost a bohužel ne všechny se jí podařilo zdárně ukončit. Tam, kde bych očekávala odpovědi, vyvstaly další otázky. Není však pochyb o tom, že je kniha čtivá. Po rozvleklejším rozjezdu jsem ji přečetla takřka na jeden zátah. Jana Rečková vytvořila svět, ve kterém je kousek našeho a kousek jiného, jakýsi pokřivený obraz budoucnosti, ve které je možné cokoliv.

Jáma a dům je kniha s opravdu ojedinělým námětem, který nemá v české literatuře obdoby. Je to příběh o jedné neobyčejné rodině s poselstvím, že se zlem se dá vypořádat pouze tradičními hodnotami, a ne moderní technikou. Každý si v tu najde něco, a i když je to vyprávění opravdu divoké, rozhodně by si zasloužilo pokračování.

Autor: Jana Rečková

Nakladatelství: Fantastická Epocha – Edice pevnost

ISBN:

Počet stran: 408

Komentáře

komentářů