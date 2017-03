Rok se s rokem sešel a nakladatelství Albatros vydává druhý díl ilustrovaného vydaní Harryho Pottera a tajemné komnaty v překladu Leonarda Medka. Kdo by tento příběh neznal?

„Ilustrace Jima Kaye na mě hluboce zapůsobily.

Nadchlo mě, jak ztvárnil svět Harryho Pottera,

a jsem nesmírně vděčná, že mu propůjčil svůj talent.“ – J. K. Rownlingová

Mladý čaroděj Harry Potter se druhým rokem vydává do kouzelnické školy v Bradavicích, kde na něj čeká nejenom spousta dobrodružství, ale také i život ohrožujících nástrah. Ukazuje se, že lord Voldemort se jen tak nechce vzdát a Harry si musí s jeho snahami o opětovné získání moci poradit. Není to snadný úkol, ale není nic, co by Harry s pomocí svých přátel nezvládl. V tom je totiž jeho síla.

Kouzelný příběh, ke kterému si mohli čeští čtenáři v překladu přičichnout v roce 2002, se opět dostal na pulty knihkupectví. Tentokrát však s nádhernými ilustracemi od talentovaného umělce Jima Kaye, který není ve svém oboru vůbec nováček – má za sebou nejenom vystudovanou ilustraci na Westminsterské univerzitě, ale také ocenění Kate Greenawayové z roku 2012 za svá díla k Volání netvora od Patricka Nesse.

Harry Potter se za ta léta své existence stal legendou. Není se čemu divit – které dítě rodičů, co na něm vyrůstali, by jeho příběhy neznalo? Jedná se o klasiku, kterou není možné minout a všichni si to moc dobře uvědomují. Proto se došlo k závěru, že je potřeba nového vydání celé dětské série o čaroději, které dílo zpřístupní ještě více zájemcům díky svým bohatým ilustracím. A tak v nakladatelství Bloomsbury vznikl nápad, který umožnil vydat celou ságu znova, avšak tentokrát z úžasnými kresbami od Jima Kaye.

Jim Kay má úžasnou představivost, kterou se nebojí použít. Díky tomu se může velký i malý čtenář opět těšit nejenom z doplňkových kreseb, ale také celostránkových ilustrací, které dokonale ladí k tématu. Jde vidět, že Kay se dokázal i v druhém díle do světa J. K. Rownlingové vžít plnými doušky a díky tomu se můžeme kochat v každé kapitole magickými kousky, které vás do příběhu ještě lépe vtáhnou. Čtení si tak užijete opět o něco více.

Příběh je zatím stále dětsky naivní, avšak s chystaným třetím dílem se bude atmosféra přiostřovat. My budeme s radostí pozorovat, jak si s tím Jim Kay poradí.

Přiznejte se, už máte tento skvost také doma v knihovničce?

Název: Harry Potter a Tajemná komnata

Autorka: J. K. Rownlingová

Nakladatel: Albatros; 2016

ISBN: 9780-80-00-04459-0

Originál: Harry Potter and the Chamber of Secrets

Překlad: Medek, Vladimír

Ilustrace: Kay, Jim

Popis: 272 stran

