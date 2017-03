Nakladatelství FANTOM Print vydává devátou knihu podle kultovní videohry Assassin’s Creed:

„NAHLÉDNĚTE NA VĚČNÝ KONFLIKT OČIMA JEDNOHO Z TEMPLÁŘŮ…

… a spolu s Johankou z Arku odkryjte pravdu ukrytou za legendami!“

Je jednadvacáté století, avšak v Abstergo Industries vědí, jak přelstít čas. Důvodem pro to je jeden z Kousků ráje, artefaktů, jež zde zanechala dávná civilizace Předchůdců.

Zázračný meč, momentálně v držení templářů, ale nefunguje tak, jak by měl. Kdy ztratil své kouzlo a jak jej opravit? Bude možné znovu nalézt dávno ztracené teorie a vynálezy – a jednou provždy vyřešit záhady staré několik staletí?

Odpověď má najít Simon, čerstvě přijatý do templářské Vnitřní svatyně, který se co nevidět ponoří do hlubin času. V kůži svého dávného předka si vyzkouší život v době rytířských ctností a válečných tažení, aby ochraňoval a doprovázel pannu nejctnostnější – odvážnou Johanku z Arku, neboť právě ona měla meč po určitou dobu v rukou.

Simon tak získá jedinečnou příležitost nejen nahlédnout do časů, kdy boj mezi templáři a asasíny prohoříval až do nejvyšších vrstev francouzské i anglické společnosti, ale také jej na vlastní kůži prožít. A pak je tu ještě jeho šéf a Simonova spolupracovnice, psychiatrička, která by mohla do duše nejen Simona, ale i jeho středověkého avatára proniknout více, než je zdrávo. Nesledují oba nějaké vlastní cíle, o nichž se Simonovi opomněli zmínit?

Nakladatelství FANTOM Print (www.fantomprint.cz) přináší v románu Kacířství českým čtenářům další střípek z odvěkého konfliktu mezi dobrem a zlem. Otevřou se pravdy ukryté za starými mýty, přetvořené folklórem a upravené oficiálním jazykem historiků? Meče budou řinčet, brány měst budou padat a asasíni i templáři budou promlouvat do dějin ústy nejsvětějších…

Anotace:

Simon Hathaway, člen templářské Vnitřní svatyně, vnáší coby nový šéf do oddělení historického výzkumu Abstergo Industry chladný rozum a nezaujatý přístup.

Jenže Simon je rovněž neukojitelně zvědavý a fascinovaný představou, že by historické dění zažil na vlastní kůži, prostřednictvím svého předka, Gabriel Laxarta, který bojoval po boku legendární Johanky z Arku.

Když se zúčastní pilotního projektu nově vytvořeného Animu, odhalí Simon něco, na co nebyl připraven: Jak hluboko do minulosti konflikt mezi templáři a asasíny vlastně sahá. A co všechno je Gabriel ochotný udělat pro ženu, kterou miluje a které si hluboce váží.

A přijde také na nejnebezpečnější pravdu ze všech: Kdo je kacíř… a kdo skutečný věřící.

Info o knize:

Autor: Christie Golden

Originální název: Heresy

Formát: brož., 145×205 mm

Počet stran: 288

Cena: 279 Kč

Nakladatel: FANTOM Print (www.fantomprint.cz)

ISBN: 978-80-7398-372-7

O autorovi:

Christie Golden

Americká autorka, narodila se v roce 1963 v Atlantě, ovšem většinu svého života strávila ve městě Arlington ve Virginii. V současné době má na kontě více než tři desítky knih a ačkoli převážně využívá sdílené světy (World of Warcraft, Assassin’s Creed či Star Trek), podařilo se jí prosadit i vlastními fantasy romány. Žije v Denveru se svým mužem, malířem Michaelem Georgesem, několika kočkami a německým ovčákem.

