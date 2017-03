Být městským architektem není snadné. Lidi z paneláků nechtějí za humny fabriku, fabrika chce být poblíž přístavu, každý chce mít byt vedle knihovny nebo kina, každý chce u domu park, obchody to nechtějí mít daleko k zákazníkům… a do toho ještě musíte bojovat o povolení ke stavbě s úřady a ostatními architekty. Je to zkrátka stresující práce, ale když je potom Vaše město hodnoceno jako nejlepší k životu, i ty nervy stojí za to!

Quadropolis Autor François Gandon V ČR distribuuje ADC Blackfire Počet hráčů 2–4 hráči Časová náročnost 60 minut Vhodné od 8 let Jazyková závislost Česká pravidla a hráčská pomůcka, komponenty bez textu Rok vydání 2017 Pořadí na BoardGameGeeku 223. (celkově), 21. (rodinná hra) Mechanismy Draft a pokládání dílků

Quadropolis je nová rodinná hra s pokládáním dílků, kterou na naše stoly přináší vydavatelství Blackfire. Jejím autorem je debutující François Gandon, ale hra je rozhodně stvořena a vybalancována s pečlivostí profesionála.

Hráči v ní v průběhu 4–5 kol (klasická / expertní varianta) berou dílky budov ze společného staveniště a budují si je do čtvrtí svého města. Dostat se k budově a správně ji umístit vůbec není snadné. Staveniště tvoří dílky rozložené v mřížce 5×5. Každý hráč vlastní 4 žetony architekta s čísly 1, 2, 3 a 4. Aby získal novou budovu, musí položit žeton architekta k PRÁZDNÉMU místu vedle řady nebo sloupce herního plánu a vzít si v tomto sloupci tolikátou budovu (počítaje od architekta), jaké číslo má sám architekt. Žetony architekta zde potom zůstanou ležet do konce kola, čímž blokují příležitost dalším hráčům.

Jako by tato restrikce nebyla dost, budovu je potom nutné položit na hráčské kartě města do řádku nebo sloupce, který odpovídá číslu architekta. Prokličkovat těmito podmínkami je pěkné mozkové cvičení, ale i tak většinou hra pěkně odsýpá, protože jak se možnosti zužují, není zas tolik z čeho vybírat.

Krom stavění budov na správná políčka je ve hře i miniaturní správa prostředků. Ty jsou v Quadropolis dva: lidé (čili modří plexiskloví meeplíci) a energie (červené plexisklové válečky). Symbolika je jasná. Každá budova produkuje to, co zobrazuje ve svém levém horním rohu (např. patro paneláku přinese 1–3 meeplíky, fabrika přinese žeton energie), zatímco vyžaduje to, co má v pravém spodním (např. obchod přináší tím více VB, čím víc je v něm zákazníků). Všechny své plonkovní prostředky může hráč během partie přesouvat mezi budovami, jak se mu zlíbí, ale na konci se musí rozhodnout, jak je rozmístí k závěrečnému bodování, přičemž každý zbylý „neudaný“ prostředek se počítá jako -1VB.

A jaký je tedy celkový dojem ze hry? Veskrze kladný, troufám si říct. Žetony jsou kvalitní a jejich grafika přehledná. Mechanismus umožňuje, že hra odsýpá pro všechny a nudit se nestihnete. A ačkoli se každý druh budov boduje podle kapku jiných pravidel, nejsou zas tak složitá na pochopení. Navíc, každý hráč má svoji pomocnou kartičku, kde jsou veškerá bodovací pravidla shrnuta. Balance pro jiné počty hráčů je vyřešena tím, že ve 2 nebo 3 je stále staveniště 5×5 plné žetonů budov, ale některé leží lícem dolů, nedají se sebrat a představují tak prázdné místo. Mrzí mě spíše fakt, že hra neumožňuje více hráčů než 4. Odsýpá totiž tolik, že by určitě pátého a možná i šestého snesla.

Další pěknou výhodou je přítomnost „Expertního“ módu, kdy hra trvá o kolo víc a obsahuje více typů budov, s čímž přichází i více způsobů bodování a více přemýšlení, jak to všechno vymyslet. Také hráčské město je v tomto módu o čtyři políčka větší, 4×5 namísto 4×4.

A komu hru nedoporučit? Pravděpodobně těm, kteří mají ve zvyku se u her vztekat. Quadropolis je na poměry rodinných her dost restriktivní. Pokud jste si rozestavěli město tak, že položení správného dílku přístavu v posledním kole splní několik bodovacích podmínek, přinese Vám tím 14 bodů z celkových 50 a někdo Vám to o tah dříve zablokuje, je to… mírně řečeno… frustrující. (A to prosím ani nebrečím já, já nebyl ten, komu se to stalo!) Tím by Quadropolis mohl přinášet nepříjemnosti jako převrhávání stolu.

Máte-li však kolem sebe klidnou partu, které nevadí trocha přímé interakce, mohu čtyřměsto (nebo město z kvádrů?) vřele doporučit.

VERDIKT Rychlá, chytrá a graficky příjemná hra s draftem dílků a stavěním vlastního města. Pěkný bonus je i dvojice módů: rodinný a hráčský. Jen do Quadropolis nezvěte nerváky, pro ně může být těžké hladce prokličkovat hlavolamem správného stavění až k vítězství.

