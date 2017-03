Fox in the Box chystá další lokalizaci

O vydavatelství Fox in the Box máte díky našim článkům a recenzím podrobný přehled. Nyní vám můžeme oznámit i další novinku, která se projektu Davida Hanáčka týká. Druhý počin, Pax Renaissance, na který se předobjednatelé mohou těšit na konci března, je již nyní natolik úspěšný, že si vydavatel může dovolit oznámit další hru.

Pro tentokrát David „opustil“ Phila Eklunda a po pecce Neanderthal a právě dokončené lokalizaci Pax Renaissance se rozhodl přinést českým hráčům něco z jiného soudku. Samozřejmě neustoupil ze svých nároků na hru, takže i nový kousek spadá do kategorie velmi sofistikovaných her, je zasazen do historických reálií, pokusí se vás v něčem edukovat a herní systém je neokoukaný. No, už vás přestanu napínat a zdržovat, nová hra se bude jmenovat 18CZ a jedná se o českou verzi (nejen počeštěnou, ale s českým prostředím) simulace souboje železničních magnátů.

Historie her série 18xx se začala psát už v roce 1974, kdy designér Francis Tresham vydal hru 1829. Ta byla na svoji dobu velmi nadčasová, nabídla zábavnou formu akcionářského boje o vliv ve společnostech spolu se stavěním tratí v oblasti jižní části britského ostrova. Od té doby uplynulo mnoho času a série se dočkala desítek dalších verzí, lišících se především geografickým zasazením (všechny vycházely z původní hry 1829, ale designéři se střídali. Někteří mají na svědomí více dílů). Celá série se také rozpadla na dvě mírně odlišné větve. V obou hráči řeší železnice, rozdíl je v přístupu k akciím. Zatímco větev 1829 vychází z původní hry, kdy záleželo primárně na správném složení akciového portfolia, větev 1830 přidává a zdůrazňuje prvek predikce, kdy se hráči snaží nakoupit levně akcie, kterým posléze hodnota vzroste.

Hra 18CZ je zasazena do období konce 19. století a mapuje počátky a rozvoj železnice v zemích českých (dle pracovní verze komponent jde o území odpovídající dnešní České republice). Vznikají přepravní společnosti, do kterých mohou hráči investovat a případně je ovládnout, což jim umožní určovat směřování společnosti: rozhodovat o tom, jaké tratě bude stavět, kde založí stanice, jaké vlaky nakoupí a v neposlední řadě o tom, jak bude společnost nakládat se ziskem – vyplácet či investovat zpět do rozvoje? Ceny akcií jednotlivých firem se budou měnit v závislosti na všech relevantních rozhodnutích, celý mechanismus hry by měl udržovat situaci živou a reagovat na každou změnu.

Cílem hry je mít co nejvíce peněz, bude tedy třeba obratně obchodovat, ale také „ušpinit“ si ruce nějakým tím položením pražce při stavbě nové tratě. Oproti ostatním hrám série nabídne česká verze možnost pohltit jiné společnosti, neomezený bank a možnost hry pro dva hráče (původní verze počítala s hrou 3–5 hráčů).

Plánované vydání hry je ve třetím čtvrtletí tohoto roku a podobně jako u Pax Renaissance bude možné si hru předobjednat za výhodnější cenu.

Šotouši, milovníci historie či draví investoři, v druhé půlce roku si to mezi sebou rozdáme při lítém boji na železnici!

