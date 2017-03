Není to tak dávno, co se Orkové díky Gul’danově přepravní společnosti Temný portál s.r.o. dostali na Azeroth poprvé ve filmovém zpracování Warcraft: První střet – a není se tedy čemu divit, že knižní adaptace na sebe nenechala dlouho čekat. Zatímco za děj filmu je zodpovědný Chris Metzen, převedení do úhledného paperbacku o délce 304 stran nespáchal nikdo jiný než Christie Golden. S jejím jménem se ve warcraftovské frančíze nesetkáváme poprvé – ze světa Warcraftu toho má, jak všichni fanoušci zcela jistě vědí, na svědomí víc.

Jeden svět umírá a na druhý přichází smrt. Příběh o invazi a střetu dvou odlišných ras a kultur je celkem tuctová, jednoduchá zápletka. Prvnímu střetu ale dodává barvu, chuť a vůni rozmanitá směs postav, které si čtenář oblíbí, znelíbí anebo bude chtít lehce klepnout zleva, zprava a ještě pro jistotu zepředu (třeba palcátem). Je tu přátelství, nenávist, troška romantiky – je tu všechno, co by v dobrém příběhu nemělo chybět. Knihu jsem si vyzvedla na poště někdy kolem třetí odpoledne a večer už jsem neměla co číst. Je to přece Christie Golden.

Kdo by ale čekal naprosto přesné převedení filmu do papírové podoby, ten by se nedočkal. Oproti filmu je knížka možná až trochu ukecaná a místy neodsýpá tak svižně, jak by člověk chtěl – zvláště, když se čas ztrácí s vedlejšími postavami. Těch rozdílů je tu ovšem víc. Jsou to drobnosti. Jsou to větší drobnosti. A jsou to třeba i celé scény navíc. Půlku z nich bych opravdu chtěla vidět ve filmu, zatímco u té druhé by mi nevadilo, kdyby je autorka nikdy nenapsala.

Kniha samotná je psaná povědomým stylem a je to jako vracet se na návštěvu za starým známým – s kterým si už ale nemáte co říct. Golden čtenáři dodá přesně to, na co je zvyklý a v čem je ona dobrá. Řemeslně je První střet dobře odvedená práce, ovšem podobných děl už mám od autorky na poličce několik. Když zalistuji na náhodnou stránku v některé její starší knize, najdu tam přesně to samé.

Ve finále si proto z románové adaptace Warcraft: První střet odnáším pocit jistého rozčarování. Jednoduchý příběh, zajímavé postavy, všechno šlape, jak by mělo. Golden neurazí, ale ani nenadchne – s něčím novým a zajímavým pro mě už nepřišla pěknou řádku let. Na druhou stranu, dokud to funguje, proč to měnit, že?

Takže. Jdu si pustit film a knihu s nostalgií odkládám na poličku.

Název: Wacraft: První střet

Vydal: Fantom Print; 2016

Autor: Christie Golden

Překlad: Jakub Mařík, Tomáš Kratochvíl, Zuzana Komprdová

ISBN: 978-80-7398-359-8

EAN: 9788073983598

Počet stran: 304

