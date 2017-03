U příležitosti vydání Doctora Strange byly zveřejněny první artworky k filmu Black Panther. Ty nám přibližují T’Challovu (Chadwick Boseman) domovinu, tedy Wakandu, která byla v minulosti již několikrát zmíněna (ve snímcích Captain America: První Avenger, Avengers: Age of Ultron). Podíváme se jak do džungle, tak i do elegantního a moderního města, které působí jako velkolepý mix tradice a moderny.

Na obrázcích se nám nabízí pohled na bohatou architekturu Wakandy odkazující na její historii. A jelikož Wakanda se prezentuje jako vyspělý stát, dalším velkým lákadlem budou i její moderní technologie. Významným místem je síň, ve které se s velkou pravděpodobností bude setkávat Rada guvernérů se stařešinou Wakandy (v komiksu známá jako Taifa Ngao). Dalším místem, na kterém může spočinout náš zrak je modře zářící lom. Modří už tuší, že jde o místo, na kterém se těží vzácné vibranium.

Doufejme, že se v následujících měsících dočkáme prvního videa k tomuto snímku. Pro připomenutí, režie se ujal oscarový Ryan Coogler a ve filmu uvidíme následující hereckou sestavu: Chadwick Boseman (Black Panther), Michael B. Jordan (padouch Erik Killmonger), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Angela Bassett (Ramonda), Forest Whitaker (Zuri), Martin Freeman (Everett K. Ross), Andy Serkis (Ulysses Klaue), Florence Kasumba (Ayo, osobní stráž Panthera známá z Captain America: Civil War), Sterling K. Brown (N’Jobu), Winson Duke (M’Baku) a v neznámé roli Letitiu Wright.

Oficiální synopse: Film se odehrává po událostech snímku Captain America: Civil War, kdy se T’Challa vrací domů do Afriky, do technologicky vyspělého státu Wakanda, aby se ujal trůnu. Když se ale objeví starý nepřítel, T’Challova odvaha v roli krále i Black Panthera projdou zkouškou, když je vtažený do konfliktu, který ohrozí celou Wakandu a svět.

