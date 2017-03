Anitinu šéfovi v Sant Luiské kanceláři pro oživovatele svítí očička, a tak je všem hned jasné, že je ve hře hodně peněz. Otázkou je, který z oživovatelů ve státech má dostatečné schopnosti, aby zvládl oživit dvě stě či tři sta let staré zesnulé, když se nějakému chytrákovi podařilo rozbagrovat jim hřbitov a pomíchat kosti. Samozřejmě je to Anita, kdo se loučí se svým vlkodlačím přítelem Richardem a přes svůj ohromný strach z létání sedá do vrtulníku. Doprovod jí dělá její zrzavý učedník Larry a jak to vypadá, tentokrát půjde do tuhého a dokonce i on přijde o svou nevinnost.

Jak tomu bývalo u staré dobré Anity od Laurell K. Hamiltonové, k oživování se přimíchá také nějaká ta práce členky jednotky pro vyšetřování supernaturálních zločinů a na dvojici oživovatelů tak čeká pár zmasakrovaných těl – tu chybí končetina, tu kus lebky. A nakonec samozřejmě nechybí lov upírů…

Anita je ještě člověkem do té míry, do jaké jako nekromantka člověkem být může a proto také řeší lidské starosti. Co si zase vymyslel šéf? Který z těch dvou chlapů je ten pravý? Měla jsem si s sebou na spaní vzít svého plyšáka? A protože ještě není super mocná, řeší věci jako například: co na sebe, aby nebyla vidět pistole, a které náboje budou na kterou příšeru lepší. Anitina morálka je ještě lidská a tudíž se dočkáme i trochy cudného boje s Jean Claudovou přitažlivostí. Jednoduše řečeno – paní popravčí je tu hrdinkou, o kterou se čtenář může bát, se kterou může soucítit, ztotožnit se, sympatizovat s ní, což je jedním ze základních předpokladů opravdové knižní zábavy.

Kniha je místy vtipná, že se zasmějete nahlas. Obsahuje také mou nejoblíbenější (nejvtipnější) scénu z celé série, a to „když se upíří vládce města, Jean Claude, opije“.

Některé knihy stojí za to číst dvakrát, a pokud jste fandové této netvoří série, pak Krvavé koleno zde rozhodně patří. Jedná se o výtažek toho lepšího z Anity při absenci toho horšího. Text je úderný, nebrzdí ho přemíra popisů. Dialogy jsou vtipné a posouvají děj. Akce má spád a boj se odehrává v reálném světě, zatímco kouzla se odbudou na pár stránkách.

Tedy nejen pro nováčka ve světě, kde se upíři stávají právoplatnými občany, je Krvavé koleno výborným akčním čtivem. A pokud jste knihu nepořídili napoprvé, teď když je vydaná ve slušivé reedici, už neváhejte.

Název: Krvavé koleno

Autor: Hamiltonová, Laurell K.

Nakladatel: Epocha

EAN: 9788075570451

ISBN: 978-80-7557-045-1

Překlad: Moulíková, Dominika

Popis: vázaná, 368 stran, česky

Rozměry: 13,5 × 20 cm

Rok vydání: 2017

