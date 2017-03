Když jsme si v londýnské krčmě Hell’s Hole rozdělovali poklad, z původní posádky třiceti chlapů jsme zbývali už jen čtyři. To jsme netušili, že to nejhorší nás teprve čeká. Nejprve vyskočil ze židle Seamus. Rozzuřilo jej, že si Bombarďák má vzít jeho mořskou pannu, a chtěl se hádat. Kulka z pistole jej ale přivedla k rozumu. Nebo spíš do hrobu. Potom se Ghallegherovi nelíbilo, že mám právo na zlatý klíč. Náš spor vyřešil souboj na nože. Zbyli jsme jen Bombarďák a já…

Karty mrtvého muže Autor Allison Litchfield V ČR distribuuje MindOK Počet hráčů 2–4 hráči Časová náročnost 10-15 minut Vhodné od 13 let Jazyková závislost Kompletně česky Rok vydání 2015 Pořadí na BoardGameGeeku 195. (rodinné hry), 893. (celkově) Mechanismy Press your luck

Mladá výtvarnice Allison Litchfield zatím ve světě společenských her působila výhradně jako ilustrátorka, což se ale změnilo, když vydala (nejprve přes Kickstarter) hru Karty mrtvého muže. A jak se její debut podařil?

Karty mrtvého muže jsou snadno naučitelná, ale návykově zábavná karetka, točící se kolem principu „press your luck“. Každý hráč se ocitne v roli piráta, který má co mluvit do dělení kořisti – a je jasné, že když se hádají piráti, vzduchem létají dělové koule. Nejprve si každý z vás nalosuje či vybere postavu piráta, která mu garantuje speciální schopnost. Pak začíná samotná partie.

Zatímco balíček, ve kterém se nachází deset druhů karet (zde pojmenovaných barvy) po šesti kusech, leží před vámi, hráč, který je na řadě, si jednu z nich otočí a ihned vyhodnotí její efekt. Dělo umí vystřelit, klíč odemkne truhlu atd. Potom se tento hráč rozhodne, zda bude brát dál, nebo mu kořist stačí. Pokud by se mu totiž stalo, že vyloží dvě karty stejné barvy, je tzv. TROP a okamžitě končí. Kdo chtěl víc, nemá nic, a lakomec se první zalkne. Na řadě je další hráč, a takto se obíhá kolem stolu, dokud není balíček dohraný. Kdo má na konci nejhodnotnější poklady (což určují čísla na kartách), vyhrál a stal se boháčem. Bohužel jen ve hře.

Základní princip je tedy jednoduchý, v čem tedy spočívá kouzlo hry? Jak jsem říkal, každá karta má jinou schopnost, a ty se vzájemně doplňují, ruší a vůbec dělají na stole pirátský cirkus. Přijde vám meč, seberete soupeři kanón a ještě mu s ním odstřelíte jeho nejlepší mořskou pannu. Pak si líznete mapu, která vám umožňuje vzít si karty z odhazovacího balíčku, a máte-li štěstí, rovnou se panna přestěhuje k vám. Kombinací je celá řada, a i když jde o hru jednoduchou, výhra nebude zadarmo.

Hratelnost je vynikající a všichni, kteří se mnou tuto pirátskou operu testovali, chtěli další partie. Nováčka do pravidel zasvětíte klidně během dvou minut a můžete se pustit do akce, čemuž pomůžou také „chytré“ kartičky s vysvětlením schopností všech barev. Obrázky, které kreslila sama autorka, vyloženě lákají hráče mladších ročníků. Koneckonců, hra je koncipována jako rodinná a tuto roli výborně plní. A díky malé krabičce není problém vzít ji s sebou na cesty či na zpestření večera v hospůdce.

Karty mrtvého muže možná nezaujmou zkušené stratégy, milovníky RP ameritrashových her ani promyšlených eur, ale jako filler, startovací hra či zábava na večeři s rodiči poslouží dokonale. Hra se také výborně osvědčila ve dvou lidech a mám zkušenosti, že něžnější pohlaví si ji rychle zamiluje. Musíte si ale dávat pozor, ať vám spor o naloupenou kořist nepřeroste v přestřelku…

VERDIKT Rychlá „press your luck“ karetka je perfektní možností na dlouhé cesty či rodinné oslavy.



