V našem mini-seriálu zaměřeném na představení českých vydavatelství deskových her jste se již mohli dočíst o vzniku společností Albi či ADC Blackfire. Ve třetím díle vám přinášíme dalšího klíčového hráče deskoherního byznysu u nás, vydavatelství moderních společenských her MINDOK.

Na rozdíl od zbytku našich velkých vydavatelství cílí společnost MINDOK již od počátku čistě na společenské hry. A že to dělají dobře, je nejlépe znát z úspěchu více než sto her s natisknutým logem této firmy. Určitě nemusíme dlouze představovat pecky jako Carcassonne a jeho rozšíření nebo spin-offy (namátkou Carcassonne: Star Wars), Citadela či Krycí jména. Ať hledáte hru pro rodinu, náročného hráče či zábavnou party, každý si u MINDOKu najde to své.

Z desítek her určených zejména nejmladšímu osazenstvu zmiňme alespoň Kingdomino, Goblíci jedlíci, nebo Mmm!. Blízko k nim mají také tzv. smart hry, u kterých si nejen děti potrápí své mozkové závity. Spojením se známou značkou mohly vzniknout Angry Birds: Útok, Angry Birds: Staveniště, dále hlavolamu podobná Anakonda a Vikingové v bouři. Celá rodina rozhodně ocení přestřelku z divokého západu Colt Express, malebnou DAO, japonské město z kostek Machi Koro, rychlou strategii Minutová říše či světově proslulou sérii Pandemic.

Při zmínce Carcassonne nemůžeme opomenout, že fanoušci Uweho Rosenberga musí mít MINDOK obzvlášť v oblibě. Vždyť se k nim v českém jazyce dostávají pecky jako Patchwork, Agricola, Le Havre nebo Caverna. U posledních zmíněných titulů se již dostáváme k náročnějším hrám, mezi které patří zombie kooperativka Zima mrtvých, přestřelka Adrenalin, soutěž o největší nulu Klub ztroskotanců, rozkošně záporácké Vládce podzemí, strategické Summoner Wars a přehršel dalších.

Na naše otázky za MINDOK odpovídal Pavel Prachař:

Jaký byl vznik společnosti MINDOK u nás v Česku?

Vydavatelství MINDOK založil přesně před deseti lety pan Jaromír Kolařík, který byl také jedním ze dvou zakladatelů dnes konkurenční firmy Albi. Pan Kolařík patřil mezi první nadšence společenských her u nás. Na začátku mu sice málokdo věřil, že u nás budou takové hry slavit velký úspěch, ale byl to právě on, kdo v Albi po roce 2000 inicioval vydání Carcassonne nebo třeba Osadníků z Katanu. Ta vize se ukázala jako správná a od roku 2007 pokračuje v podobě společnosti MINDOK.

Na co se firma v současnosti specializuje? Jaká je vaše strategie?

My jsme specialisté na moderní společenské hry. Zatímco ostatní vydavatelství působící na trhu jsou spíše velké firmy vydávající hry a k tomu ještě něco (dárky, přáníčka, sběratelské karty, figurky či hračky), my se specializujeme čistě jen na ty moderní společenské hry. Těm dáváme všechno a nerozptylujeme svoji pozornost nikam jinam. Doufáme, že se to na hrách vydávaných pod naší značkou odráží. Pojďme se podívat na lokalizaci deskových her. Podle jakého kritéria hry vybíráte?

Při rozhodování o lokalizaci se spojuje řada faktorů dohromady. Za prvé musíme mít ke hře přístup. Ročně sice vychází celosvětově několik tisíc nových her, ale zároveň jsou jejich vydavatelé už často spojení s našimi domácími vydavateli. Když takovou zahraniční hru vydá někdo, kdo u nás spolupracuje s Albi, tak my se k ní vůbec nedostaneme.

Za druhé si hru musíme pořádně vyzkoušet a otestovat a jednoduše nás musí bavit. Kromě toho je tu ještě komerční stránka věci. Hra si musí najít své hráče a náklad na ni se musí vrátit. Vždy se ale snažíme upřednostňovat hráčské hledisko a dá se říci, že naší mantrou je, aby se u našich her lidé dobře bavili.

Jaké novinky můžeme v budoucnu očekávat?

V současné době bude vycházet několik hráčskou komunitou velmi očekávaných novinek. První hrou je Great Western Trail. Jedná se o vynikající hru pro náročnější hráče – klasická eurohra v tom nejlepším slova smyslu, ve které můžete kombinovat různé strategie k vítězství. Už teď jsou recenze hodně dobré.

Co asi bude největší hit letošního roku pro náročné hráče, je hra Mars: Teraformace. Jde o nejlépe hodnocenou hru loňského veletrhu v Essenu a bezesporu se jedná o jednu z nejzajímavějších her posledních let.

Ale připravili jsme i hry pro úplně jiný typ hráčů. Rodiny určitě bude zajímat hra Icecool, což je cvrnkací hra s tučňáky. Ač je primárně určená pro děti či rodiny, získala si na loňském Essenu skvělá hodnocení od všech hráčů. Dále vydáme jednodušší, avšak zajímavou karetní hru s názvem Red7.

Čím je podle Vás český trh specifický?

Těch věcí je celá řada. Český trh patří mezi trhy střední a východní Evropy. To znamená, že kupní síla zákazníků není tak vysoká jako třeba v sousedním Německu nebo ve Francii a lidé musí být opatrnější na svoje peníze a víc vybírat, za co je utratit. Ve hrách to samozřejmě platí také. Musíme se ohlížet po určitých cenových hladinách, ve kterých hry vydáváme. Ale hlavně to znamená, že opravdu musíme vybírat ty nejlepší hry. A to neplatí jen pro nás, MINDOK, ale pro český trh obecně. Když ve světě vyjde za rok několik tisíc her, k nám se jich dostane odhadem sto až dvě stě. Hodně jemným sítem však projdou skutečně jen špičkové hry.

Kromě toho, čeští hráči hrám poměrně dobře rozumí. Dokáží si mezi nimi obratně vybírat a volit pro ně vhodné kousky. Tím pádem se opět vracíme k tomu, že vybíráme inovativní, něčím výjimečné a hlavně kvalitní hry.

Jakou hru z těch, které jste vydali, lze považovat za nejúspěšnější?

Pro nás je stálicí hra Carcassonne a její rozšíření. Celosvětově jde o jednu z nejhranějších a nejoblíbenějších her a určitě to platí i u nás. Ale velký úspěch zaznamenaly tzv. smart games – něco na pomezí hry a hlavolamu pro jednoho hráče. Příkladem může být několikaletá nejprodávanější hračka na českém trhu – Tučňáci na ledu. V poslední době to jsou samozřejmě Krycí jména slavící celosvětový úspěch.

Jaká hra byla naopak podle vás propadák?

Žádná hra není absolutní propadák a svou klientelu si většinou najde, ale od některých her jsme očekávali víc. Často se to stává hrám, které navazují na úspěšného předchůdce. Příkladem může být zdařilá hra Studená válka a na ni navazující hra 1989: Úsvit svobody, což určitě není horší hra, a navíc je zasazená do našeho prostředí, ale prodeje byly slabší. Podobně u dvojice her Agricola a Caverna. Zatímco první jmenované se prodalo obrovská množství, Caverna, která je hodnocená ještě lépe, v prodejích zklamala.

Jaký moment v historii společnosti považujete za zásadní?

Čistě z pohledu tržeb šlo určitě o rok 2008, kdy jsme se díky smart games hrám dostali na regály všech obchodů. Zásadní pro nás bylo také vydání hry Krycí jména, která dodnes vede žebříčky. A letos navíc oslavíme desáté výročí založení firmy.

Jakou hru si zahrají zaměstnanci MINDOK, když jim zbyde čas po firemní poradě?

Na to by se dalo odpovídat dlouho. Protože s nejbližšími kolegy patříme do kategorie hráčů náročných her, hodně jsme si oblíbili dvě výše zmíněné novinky – Great Western Trail a Mars: Teraformace. Ale zároveň u nás pracují i zaměstnanci, kteří preferují jednodušší hry jako Carcassonne, Time’s up, Sochy v akci nebo třeba zmiňovaná Krycí jména.

Rád bych poděkoval lidem, kteří hry a speciálně ty naše mají rádi, protože na tom stojíme. A máme z toho velkou radost, že lidé hrají hry obecně, a ještě o kousek větší, když si vyberou ty naše.

