Nejdřív byla na řadě Banshee. Trochu kličkovala a snažila se utéct, ale proud žhavé plasmy jí udělal z nožiček hromádku popela. Ani jsem nevydechl, a už mi kabát prošpikoval Sprogův samopal. Než ale stihl vyměnit zásobník, dal jsem mu ochutnat pulzní pěst. Nějakou dobu se teď modelingu věnovat nebude. Za rohem se ozvalo suché štěknutí sniper pušky. Zašklebil jsem se a vytáhl obří obouruční sekeru. Miluju, když se svět promění ve válečnou zónu a rachot střelby pustí do mých žil pořádnou dávku adrenalinu!

Adrenalin Autor Filip Neduk V ČR distribuuje MindOK Počet hráčů 3–5 hráčů Časová náročnost 30-60 minut Vhodné od 12 let Jazyková závislost Kompletně česky Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 119. (tematické hry), 364. (strategické hry), 667. (celkově) Mechanismy Kontrola území, pohyb po aréně, akční body

Unreal Tournament, Quake III Arena, krvavé střílečky typu všichni proti všem našeho mládí. Sejít se ale dnes na LAN party nebo na některém prachem zapadlém serveru je už prakticky nereálné. Teď totiž frčí deskovky! Naštěstí si ale ani přesto nemusíme nechat zajít chuť na pořádnou akční řežbu, kdy motorovky kvílí ve vysokých otáčkách a granáty vybuchují na každém kroku.

Díky MindOKu a CGE je tu totiž Adrenalin. Mladý a nadějný chorvatský designér Filip Neduk již jednu hru vytvořil, jmenuje se Goblins, Inc. a dočkala se poměrně slušného přijetí. Adrenalin má ale zatím našlápnuto k mnohem většímu úspěchu.

3–5 hráčů si rozebere hráčské desky, figurku (každá je jiná, všechny nápadité a vtipné), kostičky tří barev představující náboje a plastové „kapky krve“ (v barvě hráče), kterými v průběhu hry značí udělená zranění. Aréna (modulární plán s různým počtem a velikostí místností) se zaplní bedničkami munice a zbraněmi, hráči si nalosují svoje startovní pozice a řežba může začít.

Adrenalin se točí okolo pohybu po mapě a střílení všeho živého. Smrt v něm není konečnou, a nejlepší je dokonce lítat po aréně s trochu pocuchanou fasádou. Ve hře je totiž proděravělý ciferník symbolem dobrého vychování, což je doprovázeno bonusy v podobě silnějších akcí. Ale nepředbíhejme. Cílem hry je odnést si na konci partie z arény smrti co nejvíce vítězných bodů. Ty přibývají za udělená zranění, first blood, killshoty a overkilly. Hra tedy motivuje k jedinému: střelbě. Střílejte, co to jde, protože jinak body nezískáte. Klíčovým mechanisem hry je převaha, v tomto případě převaha zranění od vás na daném hráči v okamžiku jeho smrti. Kdo mu naložil nejvíc, dostane nejvíc bodů!

Hráči se střídají v tazích, během kterých se mohou pohybovat, sbírat náboje/zbraně a střílet. V každém svém tahu hráč provede dvě akce (mohou být dvě stejné) a hned je na řadě další zabiják. Hra tedy naštěstí velmi rychle ubíhá, což byla před testováním jedna z našich největších obav (adrenalinem nabitou střílečku by dlouhé prodlevy patrně odrovnaly). Střelba, toto slovo nejspíše u zkušených hráčů evokuje kostky a tím výrazný prvek náhody. Ne však v Adrenalinu. Jeho mechaniky jsou velmi „euroidní“ a své tahy tak nemusíte stavět na náhodě. Střelba prostě proběhne, a to se 100% úspěšností. Tedy jistota jatek, jak mají být.

Rozestavění místností, jejich velikost a počet jsou velmi důležité pro celkový průběh hry a do určité míry ovlivňují, jak bude partie vypadat. V těch větších jste více na ráně (lze do nich střílet z více míst), v těch menších zase hůře využijete některé zbraně. A jsme u zbraní, důležitého prvku Adrenalinu. S jejich schopnostmi a rozmanitostí si tvůrci opravdu vyhráli. Některé umí pálit na blízko, další zasahují řetězově více hráčů, některé vám zase umožní rozsekat vše živé, co se nachází na jednom políčku. Zbraní je ve hře celkem 21 a každá z nich má 2 a více efektů (někdy si mezi nimi můžete vybrat, jindy zase použít všechny při zaplacení dodatečné munice), jež jsou na nich znázorněny pomocí symbolů, které vám po pár partiích přejdou do krve. Při prvním objevení dané zbraně ale budete tápat a nahlížet do přehledu zbraní (zbraně mají samostatná pravidla), což hru trochu zdržuje. Dle zkušenosti si výrazně více užijete druhou a každou další partii.

Při sebrání zbraně ji musíte „dobít“ tím, že odhodíte konkrétní počet nábojů různých barev a vezmete si tím zbraň do ruky. Při výstřelu zbraň vyložíte, dobít si ji si můžete na konci každého kola opět odhozením nábojů. Kromě zbraní můžete mít v ruce ještě pomocné akční karty, které vás teleportují, přidávají zranění ke střelbě, nebo naopak znepříjemňují život tomu drzounovi, který se opovážil se podívat přes mířidla na vás.

Hra má šikovně vymyšlené mechanismy, které ji urychlují a dodávají šťávu každému tahu. Například omezení počtu zbraní, nábojů od každého typu (celkem tři) a akčních karet na celkem tři od každého typu karty/kostičky znamená, že hráči neběhají po aréně a nesyslí výbavu a munici, aby potom ve třech tazích předvedli chaotickou smršť á la Komando. Prostě průběžně sbírat, hýbat se a střílet, v tom tkví kouzlo hry a funguje to parádně. A jestli se bojíte, že budete terčem útoků zrovna vy (protože hrozně blbě koukáte a to jednoho vyprovokuje), nesmutněte, i na toto hra myslí. Jakmile totiž zemřete, stanete se mnohem méně lukrativním cílem, za vaše další zabití obdrží protihráči méně bodů a tím pádem se s chutí vrhnou na jinou oběť. Jednoduché a funkční, další plusový bod. Pozor ale, mít trochu provrtaný kožich se vyplatí, vaše akce jsou totiž pak lepší (dojdete o políčko dál, můžete si před výstřelem ještě popojít, atd.), protože se vám v žilách rozproudí…adrenalin!

Délka hry závisí na aktivitě hráčů, ve hře není pevně daný počet kol, hraje se do té doby, než z počítadla smrtí nezmizí poslední stylizovaná rudá lebka. Pak se rozpoutá finální šílenství, hráči si odehrají ještě jednu či dvě vylepšené akce, spočítají body a rozdají se diplomy pro největší řezníky. A potom si můžete dát další partii, tentokrát v jiném módu (další dva módy nabízejí lepší znovuhratelnost).

Adrenalin boduje vtipnou a odlehčenou atmosférou, způsobem, jakým pracuje se smrtí, dobře vymyšleným principem získávání převahy a motivováním hráčů k aktivitě a střelbě. Nevýhodou jsou okamžiky při listování pravidly v prvních partiích, některé zbraně jsou podle mě příliš silné a v méně než čtyřech hráčích akce nemá takový náboj. Celkově ale hru hodnotím velmi pozitivně, a to především díky jejímu tématu, svižnosti a atmosféře ve stylu „tu máš kamaráde, papej olovo“.

VERDIKT Poctivá eurovka v zábavném deathmatchovém kabátku, která potěší svojí svižností a přitom dostatečnou propracovaností. Výborná alternativa ke všem eurohrám typu „kupecké počty“.



