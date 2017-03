Michal Stárek Jako člověk s diagnózou herního maniaka většinou sleduju novinky na trhu dřív, než nám je stihnou lokalizovat pro český rybníček. A jako zavilému eurařovi se mi třeba v poslední době hodně líbila Feldova novinka Oracle of Delphi. Z rodinnějších her jsem obdivoval sérii Raiders/Explorers of the North Sea a hra Oceanos (a mrzí mě, že česká lokalizace Oceanu nevyšla – snad k jazykově nezávislé hře stačí online pravidla). Z her, které se chystají k lokalizaci, se těším na Břink a drobnost Hledá se hrdina od REXhry. Taky mám čím dál silnější pocit, že eurařům se vyplatí sledovat portfolio Albi. P.S.: Podle svých dvou kolegů výše evidentně jako bych nežil. Ale má antipatie ke Star Wars je příliš silná… 🙂