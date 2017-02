Náš nový mini-seriál, který bude na MFantasy pravidelně vycházet, má za cíl českým deskoherním nadšencům představit největší česká vydavatelství her. Naším cílem je, aby si čtenář udělal základní představu o obchodu s hrami v Česku, o specializaci jednotlivých společností a také o zajímavostech, které se s tímto nevšedním byznysem pojí. V prvním díle bychom Vám rádi představili vydavatelství ADC Blackfire.

Fanoušci sběratelských karetních her mají patrně jasno. Vždyť právě Blackfire dostal na český trh populární Magic: The Gathering, ale i další podobné hry (Pokémon, Yu-Gi-Oh). Jenže portfolio této společnosti je mnohem širší a zahrnuje také třeba plyšové hračky či puzzle.

Nás ale samozřejmě zajímají především deskové hry. Blackfire má u nás pověst největšího vydavatele ameritrashových her. Zmiňme například Eldritch Horor, Běsnění Drákuly, Descent a řadu dalších. Z loňského roku vyniká novinka Star Wars: Rebelie, která připraví nejednu bezesnou noc fanouškům Star Wars. Občas ale Blackfire sáhne i po euru, v nedávné době to byli třeba Vikings on Board či Splendor, na čestné místo firemního portfolia se dostalo populárních 7 divů světa (ať už základ či oblíbená a výborně hodnocená dvojková verze). Stranou ale nezůstaly ani karty – v Česku je silná komunita Hry o trůny, méně druživí hráči zase rádi sahají po Pánovi prstenů. Milovníci party her si jistě oblíbí Šerifa z Nottinghamu, Dixit či Dobble.

Poslední oficiálně oznámenou novinkou od Blackfire je spolupráce s firmou CoolMiniOrNot, ze které mají vzejít v češtině letos minimálně dvě děti – Zombicide a Doom.

Na naše otázky za Blackfire odpovídal Michal Ekrt:

Jaký byl vznik společnost ADC Blackfire u nás v Česku?

Blackfire letos dosáhne plnoletosti, takže vznikl v době, kdy se deskovým hrám a hlavně sběratelským karetním hrám věnovali v Čechách jen opravdoví nadšenci. Přes Magic: The Gathering, Pokémon TCG a první lokalizované hry se firma vypracovala na jednoho z nejdůležitějších českých dodavatelů společenských her a hraček na trhu.

Na co se firma v současnosti specializuje, jaká je vaše strategie?

Portfolio je rozdělené mezi deskové hry a hračkářský sortiment, převážně Disney licence. Strategií je přinášet na trh ty nejlepší produkty od nejlepších dodavatelů.

Pojďme se podívat na lokalizace deskových her. Podle jakého kritéria hry vybíráte?

U zhruba 60 % her je to na doporučení dodavatele. Asmodee a Fantasy Flight Games se fakt těžko odmítají, když nějaké hře opravdu věří. Dříve to možná bylo i více než 90 % a k tomu něco náhodně objeveného. V posledních 2–3 letech se snažíme novinky aktivně vyhledávat a výběr dodavatelů rozšiřovat.

Jaké novinky můžeme v budoucnu očekávat?

Aktuálně se nejvíce sami těšíme na Zombicide: Černý mor, Kmotra či Pozvedněte číše. Loni jsme vydali více než 50 lokalizovaných her, do čehož započítáváme i rozšíření. Letos to bude podobné číslo.

Čím je podle vás český trh specifický?

Je tady snad nejvíc hračkáren na počet obyvatel a zatímco třeba v Německu narazíte ve velkém nákupním centru s bídou na jednu hračkárnu, tady máte třeba 3 vedle sebe. Na druhou stranu specializované prodejny se společenskými hrami by chtěly ještě trochu vyladit. Hodně obchodníků některé produkty úplně odmítá. Proč třeba obchod s celkem velkou hernou, který je proti škole, 10 let ignoruje Pokémon či Magic, je mi záhadou.

Jakou hru z těch, které jste vydali, lze považovat za nejúspěšnější?

Bez dlouhého přemýšlení Dobble. Neexistuje hra, která by jeho úspěch mohla v dohledné době překonat.

Jaká byla naopak podle vás propadák?

Těch by se našlo víc, ale propadák je možná dost silné slovo. Prostě netrefení se do vkusu českých zákazníků. U deskových her se dřív nebo později prodá celý náklad, i za cenu výrazného snížení ceny. Namátkově na odbyt nejde třeba Euphoria, Steam Park nebo New York 1901.

Jaký moment v historii společnosti považujete za zásadní?

Těch bude asi víc. Proniknutí na mass market, začátek spolupráce s Fantasy Flight Games, digitalizace skladových procesů,…každé vylepšené kolečko v celém soukolí nás posunulo někam dál.

Jakou hru si zahrají zaměstnanci Blackfire, když jim zbude čas po firemní poradě?

Spíš hrajeme přímo při těch poradách (smích). Obchodní zástupci si musí vyzkoušet novinky. Naposledy jsme hráli Dům snů a Výbušné lektvary.

