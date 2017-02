Nelítostný souboj o zločineckou nadvládu nad New Yorkem.

Mafiánský boss, který se snaží vybudovat mocné impérium a získat tak svoje místo v temnotě podsvětí.

Designér Eric M. Lang (autor pecek jako Arcadia Quest, XCOM, Blood Rage).

Deskovka s tematikou Kmotra od Maria Puza.

Zní vám to jako zajímavá kombinace? Nám tedy rozhodně ano!

Vydavatelství Blackfire nedávno vydalo nenápadný teaser s odkazem na oblíbenou filmovou znělku Kmotra, jehož účelem bylo upozornit na novinku, kterou se jim podařilo ulovit. S vydavatelstvím CoolMiniOrNot po právě dokončovaném lokalizovaném vydání kousku Zombicide: Černý mor dohodli další spolupráci, tentokrát na titulu s názvem The Godfather: Corleone’s Empire.

Jak už název napovídá, cílem hry je budovat mafiánské impérium na pevných základech skládajících se z vražd, intrik a sítě organizovaného zločinu prorostlého do nejvyšších pater města New Yorku. Hra je postavená na principu umisťování dělníků a kontroly území, měla by tedy nabídnout k eurohrám inklinující mechaniky s velkým důrazem na téma (to je ostatně trendem u mnoha velkých her v poslední době – Scythe, Terraforming Mars).

Peníze, o ty jde ve hře především, je však třeba z nich sejmout punc kriminality. Budeme tedy naše „výdělky“ muset proprat přes legální byznys, aby mohly být na konci hry započítány. Hra slibuje i určitou míru interaktivity mezi hráči, soupeře totiž bude možné poslat „spát s rybami“ a tím mu překazit jeho akce. Na druhou stranu bude ve hře možné uzavírat spojenectví, která ale budou pravděpodobně křehčí než vázy z dynastie Čching. Ke hře se posadí 2–5 hráčů, tvůrci se navíc dušují, že její funkčnost ve dvou hráčích není jen doplňková varianta, ale nabídne plnohodnotný zážitek.

Velkými lákadly by měly být vizuální stránka hry, kterou podpoří 34 detailně zpracovaných miniatur (včetně koňské hlavy!) a atmosféra, jež vrchovatou měrou staví na příběhu původní knihy.

Hra celosvětově vyjde v prvním kvartálu roku 2017 a podle posledních zpráv bychom se české verze měli dočkat velmi brzy poté, tedy někdy v létě tohoto roku.

