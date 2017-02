Vydejte se za nejzazší hranice lidského poznání, hluboko do vesmírné temnoty, kde již netrpělivě vyčkávají mocné intergalaktické koráby, pomocí kterých si podmaníte vše živé i mrtvé, co kosmos ukrývá.

Star Realms Autoři Robert Dougherty, Darwin Kastle V ČR distribuuje Blackfire Počet hráčů 2 hráči (neofic. 4) Časová náročnost 20 minut Vhodné od 12 let Jazyková závislost Kompletně česky Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 67. (strategické hry), 79. (celkově) Mechanismy Deckbuilding, draftování karet, útočení

Robert Dougherty a Darwin Kastle vydali první společnou hru Battleground Fantasy Warfare, kde se hráči staví do role generála obrovských fantasy armád, již v roce 2005. O čtyři roky později přišli se sběratelskou hrou Epic TCG vyznačující se absencí karet zdrojů. A když hovoříme o sběratelských karetních hrách, oba se profesionálně věnovali hraní legendy žánru Magic the Gathering a v prestižním mezinárodním turnaji Magic the Gathering Pro Tour dosáhli na příčku nejvyšší – titul šampiona. To vysvětluje jejich náklonnost k herní mechanice budování balíčku (deckbuilding), kterou využili při spolupráci na hře Ascension z roku 2010. Pánové rozhodně nejsou žádní zelenáči a na Star Realms (v překladu Hvězdné říše) jsou jejich zkušenosti jasně patrné.

Star Realms je dvacetiminutová deckbuildingová hra primárně pro dva hráče (ale hrát se dá i ve třech nebo čtyřech), ve které proti sobě válčí vesmírné lodě a intergalaktické základny. Karty lodí/základen disponují různými schopnostmi i cenou a mohou náležet jedné ze čtyř vesmírných frakcí (Faunové, Obchodní federace, Hvězdné impérium a Kult technokratů). Jednotlivé frakce rozvíjí odlišné herní strategie. Kombinací mechaniky budování balíčku a bojového systému sběratelských karetních her pak vzniká velmi svižný a zábavný herní zážitek, otevírající hru také pro méně náročné hráče (třeba naše přítelkyně).

Dvoustránková pravidla přečtete raz dva a příprava hry není složitá. Nejprve zamíchejte všechny karty čtyř frakcí dohromady, čímž se utvoří společný hlavní balíček. Z takto připraveného balíčku vždy otáčíte nové karty do společné veřejné nabídky tak, aby jich na stole za každých okolností bylo právě pět. K tomu přidejte karty Špeha (univerzální loď poskytující dvě mince na nákup) a veřejná nabídka je kompletní.

Každý hráč začíná se základním předdefinovaným balíčkem deseti lodí, z nichž si po promíchání pět lízne na ruku. Během tahu hráč v libovolném pořadí 1) vykládá karty z ruky, 2) využívá efekty vyložených lodí (dobrání další karty z osobního balíčku, přidání životů, zranění nepřítele, zničení nepřátelské základny atp.) a kromě toho 3) nakupuje nové lodě ze společné veřejné nabídky vesmírného vybavení. Peníze na nákup získá sečtením symbolů peněz na vyložených kartách. Po nákupu a vyhodnocení efektů karet hráč odhodí všechny karty vesmírných lodí (ne základny) na svou odhazovací hromádku a dobírá pět nových karet (podobně jako v Dominionu). Karty vesmírných základen však zůstávají vyloženy před hráčem i po konci jeho tahu a to tak dlouho, dokud nejsou zničeny či vyřazeny. Každá základna má číslem vyjádřenou obranu, kterou musí protihráč během jednoho tahu svým útokem překonat, aby ji mohl zničit. Některé základny – pevnosti – navíc plní funkci „tauntů” poskytují hráči štít před útoky (protihráč musí nejprve zničit pevnost, aby mohl útočit na samotného obránce). Hráči se střídají ve svých tazích, dokud jeden z nich nepřijde o všech padesát životů (bodů autority), se kterými hru začíná.

Velmi jednoduchému hernímu principu dodává šťávu zábavná mechanika frakčních karet. Karty náležící ke stejné frakci se totiž vzájemně „kombí“ a řetězí. Mezi čtyři frakce patří agresivní Faunové s vysokými útočnými čísly, spíše obranná Obchodní federace schopná dobírání bodů autority, prolízávací Hvězdné impérium se solidním útočným potenciálem či spletitý Kult technokratů schopný zahazovat vlastní nepotřebné karty a vylepšovat si tak balíček. Budováním balíčku pomocí karet jedné či dvou frakcí hráč získává značnou výhodu. Ne vždy se však na společné nabídce objeví finančně dostupná karta dané frakce (a pořízení lodě na operativní leasing tady není možné). Pak nezbývá než sáhnout po dostupnější lodi.

Povedený design karet i samotné ilustrace doprovází také množství flavor textů, které dokáží zaujmout. Například loď Faunů s názvem Obchodní mlž pobaví textem: „Nakládání a vykládání zboží je s ním snadnější, ale o to nechutnější.“ A když už jsme u toho, zpracování celé hry mě popravdě velmi potěšilo. Karty vypadají opravdu dobře. Temné podkreslení evokuje nekonečně tajemný vesmír, text je čitelný a vše zůstává pěkně přehledné. Na to, že se jedná o malou krabičku obsahující 128 karet plus pravidla, nabízí Star Realms překvapivě vyspělý, propracovaný a přitom jednoduchý herní mechanizmus.

Po několika desítkách partií mohu s klidným svědomím prohlásit, že karetka Star Realms si zatím získala srdce každého hráče z naší herní skupiny. Za vyzdvižení stojí kromě jednoduchých pravidel hlavně délka samotné hry. Dvacet minut uplyne jako voda a všichni si budou chtít zahrát znovu. To ze Star Realms dělá ideální volbu pro rozehřátí před náročnějšími hrami, stejně dobře poslouží i ve funkci filleru. Také v poměru cena/výkon válcuje tahle deckbuildingová hra konkurenci. Vždyť kde jinde dostanete za dvě zelené bankovky a nějaký drobák takovou dávku zábavy?

VERDIKT Povedená deckbuildingová karetka ze světa vesmírných soubojů, kterou dohrajete za dvacet minut.

Komentáře

komentářů