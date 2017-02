Pokud patříte mezi milovníky přírody, ale z lesů, luk a hájů mizíte rychleji, než ostatní stačí říct Červená Karkulka, určitě si nenechejte ujít březnovou Pevnost, kde se to (pra)lesními (ne)tvory jenom hemží.

Hlavním tématem, jak je vidno už z obálky, se pro tento měsíc stává starý dobrý Wolverin, který se objeví v podání Hugha Jackmana v očekávaném filmu Logan, uzavírající dlouhý Wolverinův příběh. Hugh Jackman se úlohy jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů zhostil na dlouhých sedmnáct let a za tu dobu si získal spoustu fanoušků. Březnová pevnost vás vezme s tímhle osamělým vlkem (rosomákem) na dlouhou cestu za krvavou pomstou, ukáže vám pět top záporáků a nakonec i Loganovu smrt (ano, tento superhrdina je v komiksovém světě už dlouho mrtvý). A věděli jste, že rosomák měl být původně jezevcem?

Drobnohledu neunikne ani nové zpracování Disneyho klasiky Kráska a zvíře, která sbírá jedno vysoké hodnocení za druhým. Tentokrát se pohádkový příběh představí v hrané podobě se sečtělou „Hermionou“ Emmou Watson v roli krásné Belle. Na rozdíl od francouzské verze z r. 2014, nová Kráska a zvíře věrně kopíruje animovanou předlohu. A to včetně hudby a písní. Zazpívala si dokonce i Emma. A přiznejme si, že bez oživlého nábytku, svícnu a čajového porcelánu by to nebylo ono.

Do třetice se do ohniska dostává i legenda o King Kongovi. Že je tato klasika od třicátých let téměř nesmrtelná a téma na zpracování více než vděčné, dokazuje další filmová novinka Kong: Ostrov lebek. Tento film má všechno. Co by se dalo očekávat od dobrého trháku. Od schopných scenaristů, produkční zázemí, zajímavého a neokoukaného režiséra a v neposlední řadě herce, zejména Toma Hiddlestona. Jak se tento film o obrovském opičákovi podaří, ukáže až uvedení začátkem března.

Březen je měsícem knihy a vybírat je opravdu z čeho. Brněnské nakladatelství HOST vydalo pokračování úspěšného Města schodů od R. J. Bennetta, Město mečů. HOST stojí i za další novinkou Připad ukradeného zubu, pokračování úspěšného Jackabyho, ve kterém se potrhlý detektiv honí za nadpřirozenými zločinci. Autorka Selekece Kiera Cass opustila zámecká prostředí a v nové knize Siréna uvrhla svou hrdinku do Oceánu. S autorkou Nalini Singh se ponořte do nové young adult série ze světa PSY, telepatů, vlkodlaků a měňavců.

A že je knihovnictví nebezpečné řemeslo a knihovny mohou být nebezpečná místa ukáže Neviditelná knihovna od Genevieve Cogman a Griša od autorky Leigh Bardugové vás vezme na dobrodružnou cestu východem plnou kouzel.

Pokud rádi zůstanete s dobrou knihou v domácích vodách, nenechte si ujít dubnovou Pevnost s knižní přílohou Jáma a dům od Jany Rečkové.

Nebudou chybět ani rozhovory, reportáže a nakonec už tradiční Historické okénko, které ukáže, že pojmenovat polární loď Terror skutečně není nejlepší nápad a že s tajemným woodoo opravdu není legrace. Už máte i vy svoji březnovou Pevnost?

Komentáře

komentářů