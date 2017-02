S novým rokem přichází i plánované novinky od společnosti MindOK. A věřte, že si pro nás chystají opravdové chuťovky. Začneme v sedle koně, když budeme hnát stáda dobytka do Kansas City ve hře Great Western Trail. Pokračovat budeme v tučňáčí ledové škole pro nejmladší. Dále si zazahradničíme spolu s Uwem Rosenbergem a na úplný konec si necháme doslova velký třesk současného deskoherního světa – hru sbírající jedno ocenění za druhým. Pojďme na to!

GREAT WESTERN TRAIL

Ve hře Great Western Trail se dostáváte do role rančera ženoucího svá četná stáda z Texasu do Kansas City. O zvířata se během cesty musíte starat a vhodně využívat budovy rozestavěné kolem cesty. A protože nechcete být na stohlavá stáda sám, je třeba na pomoc vybrat schopné kovboje, řemeslníky a inženýry. Na cestě číhá spousta nebezpečí, ale také příležitostí. Great Western Trail vyžaduje strategický přístup a schopnost přijímat nelehká rozhodnutí. Naše vzrušení z českého vydání ještě umocňují velmi kladné ohlasy ze zahraničí. Délka partie pro dva až čtyři hráče se pohybuje kolem 90 minut.

ICECOOL – LEDOVÁ ŠKOLA

Icecool zaujme především mladší hráče od šesti let. Co že se děje v ledové škole? Malí tučňáci pobíhají, skáčou, a to díky vašich prstům – tučňáky totiž po ledě cvrnkáte přímo vy. Ujmete se role rošťáckého tučňáka snažícího se sesbírat co nejvíce ryb, nebo spíše přísného školníka, který má za úkol všechny rošťáky pochytat? Volba je jen na vás (a na vašich dětech). Partie pro dva až čtyři hráče nepřesáhne 30 minut.

COTTAGE GARDEN

Světově uznávaný autor deskových her Uwe Rosenberg se v poslední době pouští i do jednodušších kousků. Recenzi jedné takové jednohubky s názvem Patchwork jsme vám přinesli zde. Vydavatelství MindOK ale nespí na vavřínech a na český trh uvede i další Uweho hru Cottage Garden. V ní se 1–4 hráči chopí role zahradníků skládajících dílky květin na své záhony. Snaží se při tom překrýt co nejmenší počet květináčů a pařeníků. Oproti Patchworku by hráče nemělo tlačit trvání dílků či docházející knoflíky, Uwe vás však nenechá jen tak si zahradničit – limitovat vás bude zase trošku jinak. Partie této kvazi logické hry se vejde do jedné hodiny.

TERRAFORMING MARS

To nejlepší (alespoň z pohledu náročného hráče) jsme si nechali na konec. V současnosti jedna z nejlépe hodnocených her vůbec, to je Terraforming Mars (na portálu BGG v součanosti drží 19. příčku mezi všemi hrami a je možné, že bude ještě stoupat). Jeden až pět hráčů se přesune do roku 2400 na rudou planetu, kde právě začíná osidlování a terraformace tohoto 56 milionů kilometrů vzdáleného souseda matičky Země! Pokud vás hra zajímá více, přečtěte si naše obsáhlé preview. Troufnete si na obsazení rudé planety?

