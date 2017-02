Vasilisa je na první pohled zdá jako úplně obyčejná třináctiletá dívka. Shodou okolností se ale ocitne ve zcela neznámém světě. Nepřátelském světě. Konečně sice poznává svého otce, ale ten se k ní zrovna láskyplně nechová a její sourozenci na tom nejsou se vztahem k ní o nic lépe. Ztrácí kontakt i se svým jediným kamarádem Leškem. Nemá potuchy, kde se nachází a co ji čeká. Má před sebou nelehkou budoucnost plnou intrik a nebezpečí…

Natalja Ščerba, populární rusky píšící spisovatelka, je autorkou šestidílné fantasy série Časodějové. Příběh si získal mnohé fanoušky a série obdržela řadu literárních cen. První díl s názvem Klíč k času nyní čeká na svou filmovou adaptaci a mezitím čeští čtenáři vyčkávají překladu druhé knihy série.

Naše hlavní hrdinka žije u své babičky s hromadou koček a vyniká v gymnastice, ale jinak je jako kdejaká dospívající dívka. V životě to nemá jednoduché, nezná své pravé rodiče a ve škole není zrovna populární. Velkou oporou je pro ni kamarád Lešek, ale i o něj zanedlouho přijde. Vasilisina babička skončí po infarktu v nemocnici a Vasilisy se ujímá její otec. Tak se dozvídá o svém původu, časodějích a Eflaře – paralelním světě, ve kterém lze za pomocí hýbání s časem čarovat.

Vasilisa je dost důvěřivá a naivní protagonistka. Je pravda, že to odpovídá věku, ve kterém se nachází. Avšak není se co divit, že právě její povaha ji zavede do mnoha nepříjemných situací. To považuji za docela realistické, protože v pubertě už to tak bývá. Naštěstí se ale Vasilisa postupem času stává ostražitější. Právě vzhledem k tomu, že hlavní hrdinkou je dospívající dívka, myslím si, že je román ideální pro podobné čtenářky.

Příběh o Vasilise je plný intrik. Člověk nikdy s jistotou neví, kdo stojí na čí straně. Ale i přesto jsem z knihy nebyla příliš nadšená. Časodějové jsou údajně v Rusku velkým hitem a považováni za nového Harryho Pottera. Mně osobně si Natalia Ščerba svou tvorbou tolik nezískala. Možná to bylo jen věkovým rozdílem mezi mnou a hlavní hrdinkou, ale spíše si myslím, že mi na knize chyběla taková ta jiskra, která dělá z dobrého příběhu skvělý.

Originální na Časodějích je hlavně pojetí „čarování“ – je bráno jako práce s časem. Zjednodušeně, když si chcete přičarovat něco k snědku z kuchyně, stačí si představit alternativní budoucnost jídla. Určitě stojí ještě za zmínku barvité popisy okolí. Z vizuální stránky mě zaujaly drobné ornamenty po stranách knihy a na začátcích kapitol. Trochu mi chyběl větší náhled do reálií fantasy světa. Snad se více dozvím v dalších dílech, společně s Vasilisou, až se ve všem začne více vyznávat.

Můj celkový dojem na knihu zachránil její závěr, kdy příběh graduje a má spád. Konečně jsem se prokousala k hlavní události, která má zachránit svět – lépe řečeno světy. Časová propast mezi Ostalou a Eflarou se totiž rychle zmenšuje. Hrozí, že Ostala Eflaru pohltí a časodějná země zanikne. Velký závěr knihy mi ale připadal spíše jen jako začátek příběhu…

Vydal: Fragment; 2016

Autor: Natalja Ščerba

Překlad: Martina Pálušová

ISBN: 987-80-253-2967-2

EAN: 9788025329672

Počet stran: 344

