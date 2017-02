Humble Bundle pripravil pre fanúšikov Star Wars, kolekcie obľúbených herných titulov, ktoré môžete opäť získať takmer zadarmo. Ale poponáhľajte sa, ostáva už len pár dní.

Tohtoročný Super Bowl opäť priniesol kopec upútavok, medzi ktorými vynikal aj trailer na nových Pirátov z Karibiku. A skúste hádať, kto sa tam mihol v jednom zo záberov?

Kong: Skull Island sa opäť pripomenul divákom a keďže do premiéry ostáva necelý mesiac, vychutnajte si pravdepodobne posledné zábery.

Kvalitných RPG nie je nikdy dosť, a tak predstava 17. storočia plného mágie, znie lákavo. GreedFall nám umožní túto predstavu zrealizovať, avšak nič nie je ružové, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

