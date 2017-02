Len niekoľko dní stačilo vývojárom The Banner Saga, aby vyzbierali dostatočný obnos pre tretí diel. Ten by mal zavŕšiť príbehovú líniu, avšak vzhľadom na to, že ešte stále ostáva dostatok času, možno zbierka prekoná nejeden stretch goal. To by mohlo v konečnom dôsledku znamenať aj zopár zaujímavých bonusov navyše.

Po closed bete For Honor, ktorá zožala nesmierny úspech tu máme od 9. februára, prvú open betu. Tá potrvá síce len štyri dni, avšak hráči si prídu na svoje. Nabrúste si meče, cesta za slávou začína.

Ak patríte medzi ľudí, ktorí sa nevedia dočkať pokračovania kultového titulu Blade Runner, určite si nenechajte újsť Slice of Life. Snímok inšpirovaný práve jeho svetom nás zavedie do nie príliš ružovej budúcnosti.

