Tak roztáhni křídla, otevři srdce a můžeš létat.

Lea a Sára jsou dvojčata, která vyrůstají v dětském domově. Na svůj předchozí život ani rodiče si nevzpomínají. To jim však nevadí, děvčata si vystačila vždycky sama a celý život spoléhají jedna na druhou. Nikdy by je nenapadlo, že jejich pouto dokáže někdo přetrhnout. Bohužel se tak stane v okamžiku, kdy je Sára svěřena do pěstounské péče. Dozvídá se, že jejich dosavadní život byl lež a ony nejsou tím, kým si myslely. A právě před tímto tajemstvím se snaží Lea ochránit svou sestru.

Autorkou knihy je česká spisovatelka Lenka Dostálová. Narodila se v roce 1992 v Jičíně. Když byla malá, dědeček pro ni vymýšlel příběhy. Poté, co se naučila číst, stala se vášnivou knihomolkou. Vlastní příběhy začala tvořit ve třinácti letech. Její první kniha V pasti vyšla v dubnu roku 2016. Žije na vesnici s rodinou a podílí se na chodu malého rodinného statku. Mezi její záliby kromě knih patří tanec a zvířata.

Když je jednoho dne Sára cestou ze školy napadena neznámými muži, dozvídá se, že její dosavadní život, nebyl tak úplně pravdivý. Není obyčejným smrtelníkem. Je dcerou nejmocnější čarodějnice a její moc chce získat strana zla. Lea však magické schopnosti nezdědila a je proto v ohrožení, protože se skrz ni chce zlo dostat k Sáře. Jediný způsob, jak Leu ochránit, je držet se od ní dál. Snaží se jí vyhýbat a zároveň se učí ovládat magii s pomocí Lukáše, který je jejím strážcem. Než se jí však podaří své schopnosti naučit používat, jsou ona i Lea napadeny démony a poslány v čase o 30 let zpět na cizí planetu, aby zachránily budoucnost a porazily démona stínů. A tak začíná jejich dobrodružství. Mají omezený čas na záchranu planety, budoucnosti i vlastních životů. Sára navíc musí vysvětlit Lee, co se děje a proč jí neřekla pravdu. Odpustí jí Lea? Podaří se dvojčatům uspět a porazit démona stínů? Navíc Sára není jediná, která před sestrou skrývala tajemství. Jaké je to Leino?

Přechod z jednoho světa do druhého a ještě v čase se mi příliš nezamlouval. Zdálo se mi to jako zbytečný krok a akorát to přidalo další komponent do už tak zamotaného děje. Každopádně se mi více líbilo vyprávění v současnosti a objevování nově nabytých schopností. Dobrodružství na cizí planetě pro mě bylo vytržením z kontextu a neměla jsem chuť pokračovat dál. Jakoby mi přetrhli nit a já se ztratila.

Po přečtení této knihy jsem chvíli přemýšlela, co bylo vlastně hlavní zápletkou. Jestli zde šlo primárně o nadpřirozené schopnosti, boj dobra se zlem nebo záchranu vlastní budoucnosti. Všechno dohromady pro mě nedávalo smysl. Bylo toho moc. Navíc má něco v ději chybělo a přišel mi dost předvídatelný. Čekala jsem napětí, zajímavé okamžiky, akci a dočkala jsem se místy nezáživných částí a četla jen z principu.

Už na začátku jsem měla s Démonem stínů vnitřní problém. Nedokázala jsem se vžít do děje a knihu několikrát odložila. Přesto jsem se snažila dát ji ještě šanci, začátky jsou vždycky složité a nezáživné. Avšak od knihy jsem očekávala daleko víc.

Vydal: Fragment; 2016

Autor: Lenka Dostálová



ISBN: 978-80-253-2924-5

Počet stran: 288

