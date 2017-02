Gwendolyn Womack, původem z Texasu, začala psát divadelní hry na vysoké škole. Po studiu na University of Alaska odešla na California Institute of the Arts. V současnosti žije se svým manželem a synem v Los Angeles. Malíř vzpomínek je její prvotina. Dopsala i svůj druhý román s názvem The Fortune Teller, který by měl v Americe vyjít v roce 2017. Nyní pracuje na nové knize The Kaleidoscope Express.

„Jsem Bryan Pierce. Teď jsem tady. Jsem tady. Jsem tady. Jsem tady…“

Bryan Pierce je věhlasný malíř, jehož obrazy uchvátily svět. Ze své slávy se však netěší a straní se společnosti, protože za jeho talentem stojí trýznivé tajemství. Jeho obrazy totiž vznikají v transu, během něhož se mladý umělec v duchu přenáší do různých dob v minulosti. Po každém probuzení z těchto zvláštních snů navíc zjišťuje, že je bohatší o nějakou novou zvláštní dovednost – například dokonale ovládá další cizí jazyk nebo mistrně hraje šachy. Stále v něm proto sílí přesvědčení, že jeho vidiny – jak své stavy, kdy upadá do nevědomí, nazývá – jsou ve skutečnosti vzpomínky na minulé životy.

„Bryan otevřel oči a na plátně před sebou spatřil Natálii. Na kráse jí neubíral ani zármutek, který se jí zračil v obličeji, zatímco tiskla manželovu ruku ve chvíli, kdy naposledy vydechl. Právě namaloval smrt Alexandra Puškina.“

Bryan si ze snů ovšem nepřináší jen nově nabyté zkušenosti a dovednosti, ale také pocity bolesti a utrpení, které jeho duše ve snech zažívá. Ví, že někde na světě musí existovat člověk, který má stejné trápení jako on. Náhoda jej opravdu k takovému člověku zavede. Je to Linz, mladá, chytrá, ambiciózní vědkyně z bohaté rodiny. V Linz poznává svou spřízněnou duši, která ho provází každým jeho výjevem. Podaří se mu ji přesvědčit, že patří k sobě a rozluští tak záhadu jejich životů?

Hlavní postavu jsem si okamžitě oblíbila. Charismatický Bryan od prvního dojmu působí velmi sympaticky a důvěryhodně. Navíc jeho osud vzbuzuje lítost a jeho odhodlání přijít na důvod, proč se mu tyto nestandardní věci dějí, je obdivuhodná. Jeho postava musí okouzlit každého. Oproti tomu Linz, která je sice milá a svérázná, je uvězněna ve svém poněkud konzervativním a na důkazech založeném myšlení vědkyně. Ví, že její život ovládá něco nadpřirozeného, ale jako vědec to není ochotna připustit a Brayenovi tím působí nemalé trápení. Linz cítí, že ji k Brayenovi něco poutá, jako by se znali již dávno. Bude však ochotna přenést se přes hranice logického úsudku a nechat se vést instinktem?

I když se tato kniha podle mého názoru nedá přečíst najednou, opravdu ji vřele doporučuji. Ve volných chvílích jsem na Malíře vzpomínek stále myslela a přemýšlela, jak se bude děj dále vyvíjet. Když už se mi zdálo, že je vše jasné, přišel zvrat, a vše bylo úplně jinak, než jsem si představovala. Do poslední chvíle nevíme, jaká je pravda. A to se mi na knize líbilo. Doslova jsem hltala každou novou informaci, která mi pomohla rozluštit další část skládačky, a dostat se tak postupně k rozluštění celé záhady.

Chtěla bych vyzdvihnout autorčin styl psaní. Malíř vzpomínek by se mohl jevit podle názvu jako klasické románové čtení pro ženy, ale není tomu tak. Jde o velice komplikovaný román, jenž žánrově přesahuje do thrilleru. Womack využila námětu nesmrtelné lásky se zapojením mystiky a dobrodružství. Své si zde najdou i příznivci detektivek, protože nebezpečí číhá na každém kroku v podobě odvěkého nepřítele, který chce hlavní hrdiny sprovodit ze světa.

Příběh je napsán tak, že čtenář musí být neustále pozorný a ve střehu, aby mu neutekla žádná informace. Navíc se děj odehrává na různých místech (Amerika, Egypt, Japonsko) a časech lišících se i tisíci lety. Autorka často přeskakuje mezi přítomností i minulostí a jako čtenář oceňuji, že jsme díky ní obohaceni o různá historická fakta.

Na závěr bych chtěla pochválit nádherný obal knihy, který si myslím, knihu Malíř vzpomínek bravurně vystihuje. Grafické úpravy obalu se ujal Robin Brichta.

Vydal: Motto; 2016

Autor: Gwendolyn Womack



Překlad: Tomáš Havlík



ISBN: 978-80-267-0722-6

Počet stran: 368

Komentáře

komentářů