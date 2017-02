DC a Warneři aktuálně sice nejvíce řeší problém, který nastal u snímku Batman (post režiséra snímku opustil Ben Affleck), ale kromě toho se pořád musí starat i o další kousky z jejich plánovaného univerza, které se zatím hledá. Dobře má nakročeno Wonder Woman (snad ji nesejme příliš tvrdá kritika, lehce negativní ohlasy už se objevily), ale naopak se dočkáme kvalitní komiksové zábavy s ženskou hrdinkou. Brzy po ní dorazí týmovka Justice League a poté Aquaman. Po něm je ale zatím prázdno. Datum příchodu filmového Flashe je nejasné a nevíme ani to, zda v jeho snímku bude i Cyborg. Shazam je zatím u ledu a tak jediné, co můžeme v dalších letech vyhlížet, jsou dvojka Muže z oceli, dvojka Sebevražedného oddílu a spin-off s Harley Quinn. A kromě toho ještě v roce 2020 Green Lantern Crops.

Tento projekt sice přijde do kin až za tři roky, ale už nyní kolem něj začíná být živo. Prvně je potřeba zmínit, že zatím nebyl obsazen post režiséra, ale již známe scénáristu, tedy vlastně scénáristy. Green Lantern Corps začal psát David S. Goyer, autor Bladea a Muže z oceli, který dostal k ruce nováčka Justina Rhodese (nejspíše z důvodu, že Goyer není v úplně top formě).

O projektu zatím víme jen to, že by se v něm měli objevit Hal Jordan a John Stewart (bývalý sniper u mariňáků). Postava Green Lanterna by se měla podle předběžných plánů objevit v Justice League: Part two v roce 2019.

Magazín Wrap nedávno přišel se seznamem kandidátů na role ve filmu, ale seznam je popravdě spíše zbožné přání a dost bych se divil, kdyby se některé ze jmen opravdu objevilo v titulcích filmu. Považte sami:

Tom Cruise

Bradley Cooper

Ryan Reynolds

Armie Hammer

Joel McHale

Jake Gyllenhaal

Tom Cruise sice má rád superhdinské filmy, ale dává přednost jiným projektům. Bradley Cooper byl v roce 2011 velkým kandidátem na roli Green Lanterna, roli ale nakonec získal Ryan Reynolds, který v seznamu překvapivě figuruje také (na druhou stranu, z jistého úhlu pohledu to dává smysl, s Deadpoolem zabodoval a je teď žhavé zboží. Ale že by to vzal je podle mě utopie, na svoji předchozí účast v roli Green Lanterna nevzpomíná zrovna v dobrém. Ono taky není moc na co). Pak tu máme Jakea Gyllenhaala, který se na roli také moc nehodí (zvláště s přihlédnutím k filmům, jaké si v poslední době vybírá). Poslední dva pánové na takovou roli nemají dostatek charismatu a ani jednoho neobklopuje aura zaručeného úspěchu, takže studio bude muset hledat dále. Času je ale zatím dost.

