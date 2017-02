Ghost in the Shell – nový trailer

Ghost in the Shell – nový trailer

Již 30. března do našich kin dorazí adaptace kultovní japonské mangy Ghost in the Shell. Snímek režíruje Rupert Sanders a v hlavní roli policistky-kyborga se nám představí pohledná Scarlett Johansson. Dále se ve filmu objeví Pilou Asbæka, Juliette Binoche a Takeshiho Kitana.

Nová ukázka sází na velmi povedenou výpravu, skvělý vizuál (skvostný zejména při nočních scénách) a v neposlední řadě hvězdnou auru představitelky hlavní role (Scarlett Johansson si akční scény očividně náramně užívá).

Oficiální synopse: Major (Scarlett Johansson) je velitelkou Sekce 9, speciální policejní jednotky, která bojuje proti těm nejhorším kyberzločinům. Příběh se odehrává v blízké budoucnosti, kdy je svět závislý na moderních technologiích ještě více než dnes, a každé narušení technologického řádu může mít nedozírné následky. Koneckonců, i hrdinka filmu je hi-tech produktem, dokonale vyváženou kombinací robota a člověka. S lidským mozkem a vyspělou robotickou schránkou se Major snaží dopadnout zločince, jehož cílem je zničení společnosti Hanka Robotics, lídra ve vývoji umělé inteligence. Major se však nepotýká pouze se zlem, ale také s vlastními pochybnostmi, když ji začíná zrazovat jediná nedokonalá část jejího jinak dokonalého těla – mozek. Čím dál častěji se jí v hlavě vynořují nesrozumitelné vjemy, které se zpočátku snaží potlačovat, ale posléze podněcují její zvědavost a přirozenou touhu přicházet záhadám na kloub. Tyto vjemy by mohly být otisky její předchozí existence, mohly by být klíčem ke vzpomínkám na její lidské Já, mohly by být klíčem k otevření její osobní Pandořiny skříňky, po němž se už na svět nebude dívat stejnýma očima. Protože všechno je jinak… (CinemArt CZ)

Níže si můžete prohlédnout i nový plakát k filmu.

Zdroj: youtube.com

