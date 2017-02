Když Carolyn Fern spatřila ono zkrvavené, mnoha bodnutími znetvořené tělo, i přes své zkušenosti se zachvěla a zvedl se jí žaludek. Opřela se o Williama Yoricka a rozkašlala se. Z očí jí při tom kanuly slzy. Yorick byl tvrdý chlap a už viděl hodně mrtvol, ukázka takové brutality s ním ale zatřásla. „Jak jsem se sem vůbec dostal?“ zeptal se sám sebe v duchu. Ne poprvé, ne naposledy.

Pokud patříte mezi fanoušky tvorby H. P. Lovecrafta a her jako Eldritch Horror, Temné znamení či Mansions of Madness (a ovládáte angličtinu na slušné úrovni), pak zpozorněte. Společnost Fantasy Flight Games se rozhodla pro milovníky RP a svých her vydat knihu The Investigators of Arkham Horror. Jistě jste si všimli, že ve zmíněných hrách a několika dalších se osobnosti vyšetřovatelů opakují. Prožíváte s nimi různá dobrodružství, ale napadlo vás někdy, jak se do příběhu dostali oni sami? Drobné flavour texty nemusí milovníkům univerza stačit, a právě proto jsou zde Vyšetřovatelé Arkhamu.

Na 264 stránkách naleznete 52 příběhů, které vám přestaví jednotlivé vyšetřovatele, jejich minulost a především jejich první setkání s Prastarými a Lovecraftovou mytologií. Můžete se těšit na béčkové hororové příběhy v „pulp fiction“ stylu (v lovecraftovském světě, takže Vincenta Vegu pochopitelně nečekejte). Autoři vám slibují lepší role-playing požitek a vcítění do rolí vašich oblíbených hrdinů. Až budete příště hrát za sestru Marii, vzpomenete si, jak poprvé vkročila do tajemných uliček Arkhamu.

The Investigators of Arkham Horror jsou spíše zajímavostí, bonusem pro fanoušky herní série či milovníky světa. Přesto je jejich vznik zajímavým nápadem, jenž má potenciál nabídnout vám hlubší herní zážitek.

Komentáře

komentářů