Soumrak bohů nadešel. Na svět se vyvalily děsivé stvůry a celé kraje se začaly propadat do lávy. Náčelník Olaf se rozhlédl po nastoupeném mužstvu a s potěšením shledal, že spatřuje víc odhodlání než odevzdanosti.

„Chlapi, tohle je konec světa,“ pronesl Olaf. „Přežít to stejně asi nemůžem, ale dostalo se nám možnosti zemřít se ctí. Možná dokonce padneme po boku svýho boha!“

Vzduch naplnily hurónský pokřik a řinčení mečů o štíty. „Tak chlapi, na ně!“

Blood Rage Autor Eric M. Lang V ČR distribuuje REXhry Počet hráčů 2–4 Časová náročnost 90–120 minut Vhodné od 14 let Jazyková závislost Česká pravidla i texty na kartách Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 7. (tematické hry), 13. (strategické hry), 15. (celkově) Mechanismy Ovládání oblastí, správa karet na ruce, boj

Jméno Eric M. Lang není na poli deskových her žádnou neznámou. Od Quarriors a Dice Masters přes deskovou hru XCOM a sběratelské karetní hry Game of Thrones a Call of Cthulhu, jeho hry jsou proslaveny silnou atmosférou konfliktů, emocí a zvratů. Nejinak je tomu i u jeho vikinské řežby Blood Rage, kterou pro nás lokalizovaly REXhry ve spolupráci s mistry figurkáři Cool Mini Or Not.

Blood Rage se hraje na tři věky postupným obsazováním vesnic (tedy políček) v jednotlivých krajích (oblasti herního plánu), jejichž názvy odpovídají světům vikinské mytologie. Každý věk začíná úvodním draftem karet, kde si hráči z kolujících bojových, vylepšujících a úkolových karet načrtnou strategii, na niž budou daný věk hrát. Hráči se poté střídají po jedné akci, za které platí akčními body Zuřivosti. Pokud hráči dojde Zuřivost, zbytku věku se nezúčastní.

Možné akce jsou:

Nájezd – Nasadit figurku ze své zásoby na herní plán. Každý hráč začíná s 8 válečníky a jedním vůdcem, ale časem může pomocí karet vylepšení jednak opatřit svůj klan či náčelníka novými schopnostmi, jednak si do svých řad pořídit i nové bytosti s dalšími schopnostmi. Nájezd stojí odpovídající Zuřivost dle síly postavy.

– Nasadit figurku ze své zásoby na herní plán. Každý hráč začíná s 8 válečníky a jedním vůdcem, ale časem může pomocí karet vylepšení jednak opatřit svůj klan či náčelníka novými schopnostmi, jednak si do svých řad pořídit i nové bytosti s dalšími schopnostmi. Nájezd stojí odpovídající Zuřivost dle síly postavy. Pochod – Z libovolného kraje do libovolného kraje. Setkání figurek více hráčů v jednom kraji ještě NEspouští boj.

– Z libovolného kraje do libovolného kraje. Setkání figurek více hráčů v jednom kraji ještě NEspouští boj. Vylepšení – Hráč položí jednu kartu vylepšení z ruky na svou herní kartu. Jsou zde nové schopnosti pro vůdce, pro řadové vojáky i pro celý klan.

– Hráč položí jednu kartu vylepšení z ruky na svou herní kartu. Jsou zde nové schopnosti pro vůdce, pro řadové vojáky i pro celý klan. Úkol – Např. „mějte nejvyšší sílu v těch a těch krajích“ – Karty úkolů se hrají lícem dolů. Jejich zahrání nestojí nic a vyhodnocení úspěchu se provádí na konci věku.

– Např. – Karty úkolů se hrají lícem dolů. Jejich zahrání nestojí nic a vyhodnocení úspěchu se provádí na konci věku. Plenění – Toto je spuštění boje. Před samotným pleněním se všichni hráči v sousedních krajích mohou rozhodnout, kolik svých figurek pošlou na volná políčka pleněného kraje, aby se zúčastnily bitvy. Poté každý účastník bitvy zahraje jednu bitevní kartu, kde jsou místy velmi zajímavé a zákeřné efekty (a jindy pouze bonus k síle figurek) a hráč s nejvyšší silou zůstává v kraji jediný. Padlí v bojích se správně stylově přesouvají do Valhally a vrátí se do hráčovy zásoby až na začátku dalšího věku.

Pokud plenění vyhrál ten hráč, jenž jej vyhlásil, vyplení i samotný kraj a jako bonus za to si může pozvednout některé statistiky svého klanu, což jsou: počet Zuřivosti na začátku věku počet vítězných bodů, které získá za vyhranou bitvu počet figurek, který může na plánu mít.

– Toto je spuštění boje. Před samotným pleněním se všichni hráči v sousedních krajích mohou rozhodnout, kolik svých figurek pošlou na volná políčka pleněného kraje, aby se zúčastnily bitvy. Poté každý účastník bitvy zahraje jednu bitevní kartu, kde jsou místy velmi zajímavé a zákeřné efekty (a jindy pouze bonus k síle figurek) a hráč s nejvyšší silou zůstává v kraji jediný. Padlí v bojích se správně stylově přesouvají do Valhally a vrátí se do hráčovy zásoby až na začátku dalšího věku. Pokud plenění vyhrál ten hráč, jenž jej vyhlásil, vyplení i samotný kraj a jako bonus za to si může pozvednout některé statistiky svého klanu, což jsou:

Doteď to možná znělo jako řadová bitevní hra. Co ovšem Blood Rage dává skutečnou sílu i pro herní fajnšmekry, jsou karty schopností. Hráčské klany totiž začínají jako dokonale symetrické co do schopností, avšak jak na sebe během hry balí jednotlivá vylepšení, hra se stává postupně čím dál víc asymetrickou. Je to právě ta balance mezi vaším stylem hry a kartami, které si vyberete, jež vás může dovést k vítězství. Existují dokonce karty se sprostým okrádáním vítězů bitev či vítěznými body za umírání (doména Lokiho, slavného asgardského podvraťáka), které umožňují hrát tak trochu „jinak“ a vyhrát hru tím, že prohráváte bitvy. To vám dá málokterá bitevní hra.

Blood Rage nabízí intenzivní herní zážitek v relativně krátké herní době (něco pod 2 hodiny v plném počtu hráčů) a působivý vizuál v čele s neuvěřitelně detailními miniaturami vašich armád i mystických bytostí, které můžete do armády přibrat. Herně lze vytknout máloco, pravidla jsou sice někdy jiná, než na jaká jsme z bitevních her zvyklí, ale jako celek dávají intuitivní smysl. Jedinou mou vizuální výtkou je pak zvláštní volba nadpisového fontu na kartách i krabici; není moc snadno čitelný, což by bylo omluvitelné, kdyby byl tématický s vikingy… to ovšem není taky. Naštěstí to hlavní jsou efekty karet… a ty jsou v docela standardním fontu.

Celkově vzato jde o výbornou řežbu, která koneckonců okupuje čelní příčky žebříčku všech her na serveru BoardGameGeek. Ještě před pár lety by bylo nemyslitelné do české kotliny vůbec přinést hru v této cenové relaci; ale je skvělé, že se tak začíná dít. Nejsilnější dojem ze hry ovšem zanechají některé parádní zvraty způsobené zákeřnými efekty karet a to, jak se z původně symetrické hry během partie stává hra s velmi odlišnými schopnostmi jednotlivých hráčů. Proto za mě všechny čtyři palce nahoru; a to je prosím recenze od člověka, kterého normálně figurkové řežby příliš neberou. Pokud vás ano, milí čtenáři, jsem přesvědčen, že Blood Rage vás zabaví královsky.

Jako třešničku na dortu se hodí dodat, že REXhry podle svého zvyku chystají i lokalizace rozšíření, které hře již vyšly. Jedno z nich umožní pátému hráči přidat se do bitvy, další přináší nové figurky do hráčských armád a třetí božské zásahy (a figurky), které mění pravidla jednotlivých krajů.

Tak chlapi, na ně!

VERDIKT Hutná a atmosférická vikinská řežba s úchvatnými miniaturami a spoustou zvratů. Pro herní fajnšmekry ovšem nabízí i originální feeling přerodu symetrické hry na asymetrickou v průběhu partie.

