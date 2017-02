Lustr se zakýval, za okny se setmělo a místnost jako by ochladla. Asistentovi komisaře se na chvíli zatmělo před očima. Myslí mu proběhla vize vznášejícího se hřbitova, obklopeného zářivě modrou mlhou. Co to znamená? Jakou to má souvislost s vraždou? Rozklepanýma rukama sáhl po hrnku s kávou a zhluboka se napil.

Tahle noc bude ještě dlouhá. A velmi, velmi podivná.

Mystérium: The Board game Vydavatel Asmodee Platforma Android, iOS Herní módy Sólo hra, online multiplayer až pro 7 hráčů Časová náročnost 40 minut Vhodné od 10 let Jazyková závislost Herní texty v AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ Rok vydání 2016 Průměrné hodnocení 4,1 (Google Play), n/a (App Store) Mechanismy Kooperativní hra, hand management, hraní rolí, nápovědy

Hádat asociace z abstraktních karet Dixitu je legrace, ale okouká se. Co kdyby si někdo chtěl zkusit honbu za asociacemi z abstraktních obrazů, ale tentokrát se silným tématem a pro změnu kooperativně?

To je pravděpodobně idea, která stála za zrodem deskovky Tajemnicze domowstvo, mezinárodně a úspěšně reinkarnované jako asociační detektivka Mystérium.

Hráči se v ní ujmou rolí 1–6 vyšetřovatelů a ducha, který jako oddělený hráč posílá ostatním karty vizí s abstraktními ilustracemi, na základě nichž mají odhalit vraha.

Přesněji řečeno, každému z nich pošle indicie týkající se osoby, místa činu a vraždícího předmětu, a za 7 hodin (7 herních tahů) musí každý hráč odhalit, která postava, předmět a místo z několika možných je zrovna ta jeho kombinace. Duch poté (a zde si myslím, že tématické vysvětlení lehce skřípe) zašle společnou vizi a hráči hlasují, kterému z nich duch celou dobu ukazoval skutečného viníka a kdo chytil jen falešné vize (ale stejně je musel odhalit přesně do 7 tahů).

Téma nechme stranou, hlavní síla hry spočívá v tom, jak hráči jako společný tým napůl bezmocných vyšetřovatelů sedí u stolu, obhlíží a diskutují svoje karty vizí a snaží se co nejlépe odhadnout, co znamená co.

A Asmodee se z nějakého důvodu rozhodlo, že právě takovou stolní hru bude vhodné portnout na mobilní zařízení. Jak to dopadlo?

Po technické stránce slušně. Hra je krásná (díky spoustě zasněně abstraktních maleb na kartách) a atmosférická (díky působivému soundtracku strašidelného domu). Bugů jsem zahlédl minimum (a přiznejme si, vydat hru úplně bez bugů, to se už dnes nestává) a způsob detailního prohlížení krásných karet na malých displejích je vyřešený současně stylově a prakticky. Appka se navíc snaží hráče poutavě naučit pravidla formou indícií od malebných viktoriánských postav… a přinést nějaký hodnotný obsah pro jednoho hráče.

Jenže zde je ten problém. Pokud jde o asociační kooperačku, asi málokdo má zájem spolupracovat s A.I. (ať už jsou abstraktní asociace umělého hráče mezi obrázky naprogramovány jakkoli) a datlovat zapálené debaty s živými hráči do chatu přes dotykové zařízení taky poněkud ztrácí kouzlo. Takovou hru by mohlo zachránit jedině Pass & Play, kdy se spolu se svými kolegy detektivy fyzicky sejdu, nechám si od předprogramovaného hráče-ducha zasílat vize, budeme je tváří v tvář probírat a užijeme si kousek staré známé socializace.

A zde přichází jedna z největších záhad, kterou můžete u téhle appky luštit: Proč nenabízí lokální hru na jednom půjčovaném zařízení?

Zbude tedy videohra, která sice vypadá skvěle, ale co do hratelnosti se spíše hodí jako zvukový doprovod, až si budete s přáteli chtít zahrát stolní verzi Mystéria. To bohužel nestojí ani za kupní cenu, ani za 700MB+ na vašem zařízení. Navíc stolní Mystérium nabízí soundtrack zvlášť a zdarma.

A jako náš lokální vroubek navíc, mezi nabízenými jazyky bohužel nefiguruje čeština (app podporuje EN, FR, IT, SP a DE).

VERDIKT Atmosférická a stylová prohlídka strašidelného domu s parádní grafikou i hudbou. Proč ovšem byla ze stovek deskovek vydána pro online hraní zrovna ta o týmovém diskutování různých obrazových asociací, zůstává… mystérium.

