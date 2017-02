Zásilka banánů již dorazila do Káhiry a naše společnost může díky výtěžku z ní postavit další obchodní stanice. Akcionáři budou mít radost, letos se nám na kontinentu opravdu daří! A to ani nezmiňuji ty diamantové doly, které se vyplácí od samého začátku!

Mombasa Autor Alexander Pfister V ČR distribuuje Albi Počet hráčů 2–4 hráči Časová náročnost 90-150 minut Vhodné od 12 let Jazyková závislost Kompletně česky Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 37. (strategické hry), 62. (celkově) Mechanismy Umisťování dělníků, obchodování, programování akcí, kontrola nad územím, hand management

Alexandra Pfistera si možná pamatujete jako designéra kousků Port Royal, Boží zboží, Broom Service či Isle of Skye. Díky těmto hrám se již dostal do podvědomí příznivců euroher, především těch s prvkem obchodování s různorodým zbožím. Šlo ale spíše o menší kousky než nějaké monumentální hry. Časy se ale mění, Pfister přesvědčil vydavatele komerčním úspěchem svých menších her a nyní tak dostal příležitost přivést na pulty obchodů něco většího.

Popravdě, o hodně většího. Mombasa je plnotučné euro se vším všudy. Nabídne mechanismus umisťování dělníků, nákupy, umisťování domečků na mapu, sběr zlaťáků, diamantů a dojde i na účetnictví. Ale popořadě.

Hra přichází v pořádné rozměrné krabici s velmi povedeným designem (nové logo Albi má také šmrnc). Uvnitř se skrývá hromada komponent, hráčské dřevěné žetony, domečky obchodních společností, tuna karet, žetony účetních knih, plastové diamanty a kalamáře pro cifršpióny. Žádné kostky, tady jsme v rovině výpočtů, ne náhody. Nesmím ani zapomenout na rozsáhlý a krásně zpracovaný herní plán, na kterém se odehrává většina hry. Mombasa zabere poměrně dost času na přípravu, rozmístit všechny domečky, roztřídit karty, žetony, hráčské kameny, to prostě nějakou dobu trvá. Až se všichni dokochají, zorientují a doptají na nejasnosti, hra může začít.

Hlavní mechanismus hry je umisťování dělníků, který je doplněn o nákupy, kontrolu území, hand management a programování akcí. Nebojte se, zdánlivě dlouhý výčet je do hry zakomponován citlivě a přirozeně. Kolo se skládá ze tří fází, první dvě jsou příprava akcí a jejich provedení, ta třetí pak slouží k úklidu a přípravě na další kolo (kol je ve hře celkově sedm). Hráči mají na výběr celkem z pěti typů akcí (viz box), které musí umně nakombinovat tak, aby na sebe ideálně navazovaly a zároveň aby vámi zamýšlený postup neohrozil jiný hráč.

Plánování akcí probíhá zároveň, všichni si z ruky zvolí tři karty, které vyloží lícem dolů na tři vyhrazená akční místa/sloty (je možné si akční místa rozšířit až na celkově pět). Jakmile mají všichni připraveno, hra přejde do druhé fáze, ve které hráči otočí akční karty a střídají se v provádění akcí. V tu chvíli je důležité, v jakém pořadí budete akce provádět. Ostatní hráči vám totiž můžou 1) vykoupit žádoucí akční karty, 2) vyfouknout bonusové políčko, 3) provést expanzi, kterou jste plánovali. V případě 1) a 3) můžete nákup či expanzi provést jinak, u 2) už konkrétní bonusové políčko v daném kole získat nemůžete. Pořadí, v jakém akce provádíte, je tedy klíčové.

Typy akcí Použití karet zboží – sečtením symbolů zboží (káva, banány, bavlna) z vyložených akčních karet získá hráč kapitál k nákupu nových akčních karet (silnějších než základní), zbytek zboží může použít na nákup akcií společností. Použití karet expanze – podle počtu symbolů klobouku hráč rozmístí obchodní stanice vybrané společnosti na mapu. Stanice mohou být umístěny na území navazující na stávající území se stanicí dané společnosti. Při nahrazení stanice jiné společnosti je třeba mít symbolů expanze více než při obsazení volného území. Při expanzi je možné získat nespočet bonusů – pořízení účetních knih, zisk diamantů, zlaťáků, diamantových dolů. Použití karty účetního – slouží k posunu kalamáře po stupnici účetnictví. Při posunu po jednotlivých knihách (umisťovány na stupnici) musí hráč splňovat podmínky (nejčastěji ve formě zboží, které musí mít vyloženo, ale zatím nevyužito v oblasti akcí) a kalamář postupuje, dokud nenarazí na knihu, kterou hráč nesplňuje. Posunem na stupnici hráči získávají body a odemykají si bonusové akční pole. Použití karty obchodníka s diamanty – posun na stupnici diamantů, motivací je opět zisk bodů a odemknutí bonusového akčního pole. Lze využívat bonusů z obsazených diamantových dolů danou společností (obchodníci s diamanty jsou v barvách obchodních společností). Obsazení bonusového políčka – umístění svých bonusových kamenů na políčka přinášející různé výhody (posuny na stupnicích společností podle převahy u jednoho druhu zboží či expanzí, zisk různých bonusových destiček do příštího kola).

Inovativním prvkem hry je zpětný sběr použitých karet akcí. Hráči po fázi provádění akcí přesunou karty na druhou stranu svojí desky, zachovávají však ony akční sloty. Na konci kola může každý hráč jeden sloupec (tzn. karty v jednom slotu odložených karet) vzít zpět do ruky (ale předtím, než tam přesune karty z tohoto kola, silné karty tedy použijete maximálně ob jedno kolo!). Po skončení sedmého kola je partie u konce a zbývá ještě obodovat obchodní snažení každého hráče.

Co všechno je bodováno? Mombasa je trochu podobná eurohrám, které jako bodovací systém volí tzv. „point salad“, tedy body za to, že máte od všeho něco. Na druhou stranu, Mombasa vás na rozdíl od podobných her netrestá zápornými body, když se na některou bodovanou oblast úplně vykašlete. Takže body, chceme jich co nejvíc!

Dvě stupnice, které jsou umístěny na plánku každého hráče, dávají body podle toho, jak moc na nich pokročíte. Při získávání diamantů postupujete po jejich stupnici a při překročení různých milníků můžete na konci hry počítat s body. Při překročení určitého počtu diamantů si navíc otevřete dodatečný slot na akční kartu (a že se hodí!). Velmi podobně funguje stupnice účetnictví, tedy body při překročení milníků a otevření dodatečného akčního slotu. Dále jsou body za peníze, které vám na konci hry zbývají v pokladnici.

Na konec jsem si nechal nejdůležitější bodovací prvek hry, kterým jsou akciové podíly v obchodních společnostech. Mladým ekonomům a finančníkům se již jistě vzrušením zježily chlupy na zátylku. Při expanzi společností odebírají hráči obchodní stanice ze základny dané společnosti, čímž odkrývají symboly mincí. Počet viditelných symbolů mincí každé společnosti určuje hodnotu jedné akcie. Hráči tedy při expanzi mohou rozvíjet jednu společnost, která pak přinese body všem, kteří vlastní její akcie! Na stupnici dané společnosti pak hráči zaznamenávají svůj rostoucí vliv/podíl ve společnosti, a čím dál jsou, tím více akcií vlastní. Body za společnost se pak přepočítají prostým násobením (počet vlastněných akcií x cena za akcii). Akcie mohou být nakupovány i z nabídky karet, primárně se ale získávají posunováním ukazatele na stupnici (za zboží, peníze a různé bonusy).

Základní principy Mombasy je možné hráčům euroher velmi jednoduše vysvětlit a jsou rychle pochopitelné, hra ovšem nabízí přehršel nuancí, pomocných symbolů, bonusů, vylepšení, které vás bude bavit objevovat, dají vám zabrat na pochopení, ale jakmile je ovládnete a budete schopni je kombinovat, dostaví se pocity téměř blaženosti a dobře odvedené práce. Namátkou jen dva takové detaily: stupnice společností nabízí různé bonusy, které mohou být v každé hře jiné, čímž se zvyšuje variabilita hry; při expanzi lze obsadit políčka s diamantovými doly, které poté umožňují efektivněji sbírat diamanty. Při každém tahu, ba dokonce akci, máte nespočet možností, jejichž dopady často pocítíte až o kolo či více později.

Hračičkové a chodící kalkulačky se ve hře můžou vyžívat v počítání všech možností a rochnit se v neutuchající snaze zvolit ideální variantu pro svůj tah. Pro milovníky eura jde o trefu do černého, hra má moderní mechanismy, dobře vymyšlené akce a možnosti co dělat, různé cesty k vítězství i vyvažovací mechanismy (pokud je nějaká společnost velmi cenná, nic vám nebrání skoupit spoustu jejích akcií a na jejím úspěchu se svézt). A je to skvělá zábava, i když partie trvá spíše ke dvěma hodinám (pokud je ve skupině více hráčů, kteří hrají Mombasu poprvé, tak i ke třem hodinám), čas vám uteče, ani nebudete vědět jak.

Pro některé hráče může být výhodou, že hra končí v situaci, kdy jste průměrně až navýsost spokojeni se svým pokrokem (tedy ne ve chvíli, kdy se vám již začne jakž takž dařit, jako třeba v Agricole). Můžete si tedy užívat pocitu dobře odvedené práce – minimálně do té doby, než si spočítáte body a zjistíte, že jste výrazně zaostali za ostatními. Hráči, kteří neradi počítají, si hru prostě tolik neužijí. Připravte se také, že Mombase budete muset obětovat hodně – čas, soustředění i výpočetní mozkovou kapacitu. Tím, že se hráči střídají, sice máte pár vteřin či minut na oddych, ale zároveň musíte reagovat na tahy ostatních hráčů a občas přizpůsobit svoji taktiku.

Pokud bych měl vyzdvihnout na Mombase tři věci, byly by to tyto: propracovanost & důraz na detail, design a hratelnost. Na druhou stranu, hru bych nedoporučil pro začátečníky a ty, kteří kladou silný důraz na atmosféru hry (ač se odehrává v Africe, je to trochu „studené“ euro). Celkový dojem je ale velmi pozitivní a hra se v mém žebříčku zařadila po bok Marca Pola, se kterým se dělí o prvenství v kategorii nekaretních eurovek.

Pokaždé, když české vydavatelství sáhne po lokalizaci velkého a náročného kousku, naše srdce zaplesají. Podle nás to totiž znamená, že český deskoherní trh je zase o kousek blíže těm nejrozvinutějším a že lokální hráči mají čím dál náročnější a vytříbenější vkus. Proto jsme za kousky jako je Mombasa vždy velmi vděční.

VERDIKT Náročná a skvěle propracovaná eurohra , která nadchne pokročilé hráče a zavaří mozek všem ostatním. Podmaňte si koloniální Afriku!, obchodně samozřejmě.





