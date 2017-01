Každá žena má své kouzlo. Je lhostejné, jestli jde o zlatem ověšenou aristokratku, těhotnou vězenkyni, zoufalou matku nebo virtuální lékařku. Příběhy o jejich vůli a síle, jež bývá tak často přisuzována pouze mužům, rezonují lidskou kulturou a historií. Nechte se unést jejich krásou, ale pozor; říká se, že ženy často umí čarovat…

Žena se lvem je projektem, který na české scéně nemá obdoby. Tato na čtyři díly naplánovaná antologie, jež vznikala pod dozorem editorek Zuzany Hlouškové a Františky Vrbenské, nabízí to nejlepší z pera českých a slovenských autorek. Setkáme se jak s povídkami zkušených spisovatelek jako Vilma Kadlečková či Hanina Veselá, tak s novickami na fantastické scéně, jako je Dagmar Pirochová. V prvním díle, pojmenovaném, jak už jsem zmínil, Žena se lvem, se můžete těšit hned na třináct povídek. A jak tato sbírka s lehkou vůní parfému a symbolikou tarotu dopadla?

Nebudu nic tajit a rovnou vám přiznám, že jsem byl spokojen. Samotný projekt ve mně vzbuzoval sympatie, ale také – asi jako v každém vousatém tvorovi – lehkou nedůvěru, jak to celé může dopadnout. Realita pak výrazně předčila očekávání. Prvním kladem je žánrová pestrost povídek. Nečekejte červenou knihovnu nebo dojemné pohádkové fantasy v duhových barvách. Žena se lvem vás provede mnoha světy od drsné fantasy po lovecraftovský horor, od syrového steampunku po černou Afriku současnosti. Různí se také náměty. Můžete se těšit jak na klasická témata jako boj s monstry či vzpoura proti totalitnímu režimu, tak na originální myšlenky (zde bych vypíchl povídku Zuzany Stožické Rubinova liečba, nebudu spoilovat, ale její ústřední idea vám jistě bude nějakou dobu ležet v hlavě). V mnoha povídkách nejsou ženy ani hlavními postavami, dokonce ani kladnými, přesto tvoří jádro příběhu a ukazují, jak pestrý šat na sebe dokážou vzít. Zkrátka, nejsou to jen maminky (dobře, nebudeme si z pana Žáčka už dělat legraci, on to tak chudák nemyslel).

Dobrou půlku povídek ze sbírky bych zařadil do kategorie „výjimečné“ a dal jim rovnou velkou jedničku. Mluvím zejména o jako obvykle stejně záhadné jako dokonalé Vilmě Kadlečkové, Domě ocelových jehel Lucie Lukačovičové (pozor, ať se nepořežete!) a poctivé práci Jany Šouflové (jež se postarala také o ilustraci titulní stránky) a Haniny Veselé. Mimochodem, Šouflová svou povídkou pokračuje ve světě Svitků z londýnského mostu, na který jsem pěl chválu již v minulosti. Zvláštní místo si pak vydobyla Karolína Francová. Její urban fantasy z Česka V mysli mojí vidíš stíny je prequelem k připravované sérii a já se nemůžu dočkat, až vyjde. Povídka mi svým světem připomněla proslulou Noční hlídku Sergeje Lukjaněnka, což je samo o sobě velký kompliment. Trošku lépe doladit si na druhou stranu zasloužila podle mého názoru povídka Černý samet (vynikající nápad, ale ne zcela dotažená pointa, autorka má bezesporu velký potenciál, jen možná chybí zkušenosti), jisté výhrady mám také k dílku Běžím daleko, žiju blízko, které obsahuje asi nejméně fantastiky a ač je napsané pěkně, jeho téma mě příliš nezaujalo.

Ženy jsou někdy ve fantastice trošku opomíjené, což je velká škoda. Již nejednou dokázaly a stále dokazují, že se v tomto žánru mohou směle rovnat mužům a často je i překonat. Nevěříte? Pak sáhněte po Ženě se lvem. To by v tom byl trochu čert, aby do vás tahle příběhy i emocemi nabitá kniha nevtloukla trochu toho zdravého feminismu a úcty k něžnému pohlaví. A pokud jste žena, možná vás vaše kolegyně inspirují, abyste si vyhrnula rukávy, stáhla vlasy do pohodlného copu a pustila se do díla. Věřte tomu, že je ve vás potenciál, který může změnit svět…

Autor: Zuzana Hloušková (ed.),

Františka Vrbenská (ed.) a kolektiv

Série: Žena se lvem 1

Vydal: Fortna, 2016

ISBN: 978-80-905996-0-4

EAN: 9788090599604

Počet stran: 356

