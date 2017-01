Už nehraj. Radši si něco přečti! Dnešní děti tuto větu slýchají – nebo by možná měly slýchat – stále častěji. My, hráči deskových her, se pochopitelně cítíme být nad věcí. Vždyť ušlechtilá zábava v rytmu šustění karet či ťukání kostek o stůl je intelektuálním stimulem sama o sobě, a navíc, hry často přitahují geeky a ti zkrátka čtou. Své o tom ví i herní designéři, jejichž dílka jsou nezřídka inspirována literárními světy. Jména některých knih a autorů ovlivnily ne jednu či dvě, ale často i desítky her. Kteří z nich jsou podle nás ti nejznámější? Sestavili jsme pro vás malý žebříček.

5) Bram Stoker

Jméno irského divadelního manažera a příležitostného spisovatele Brama Stokera zná dnes celý svět díky jedné jediné novele, nazvané Dracula. Ačkoliv upíří mytologie je mnohem starší než tento v roce 1847 narozený autor, právě on vtiskl krvesajům jejich dnešní podobu a řadu dalších atributů. Příběh právníka Jonathana Harkera, který cestuje do Transylvánie a setkává se zde s Princem temnoty, straší čtenáře dodnes – a totéž nabízí fanouškům deskových her. Jmenujme například karetku pojmenovanou jednoduše Dracula, nově přeloženou detektivní semikooperativku Běsnění Drákuly či klasickým „Palermem“ inspirovanou hru An Evening with Bram Stoker’s Dracula. Pokud bychom ale měli být upřímní, museli bychom říct, že prakticky každá upíří hra v sobě nese alespoň zrnko inspirace mistrem Stokerem.

4) Terry Pratchett

Na čtvrté místo našeho žebříčku se nedostal nikdo jiný než otec populární série Úžasná Zeměplocha Terry Pratchett. Autor, jenž nedávno zesnul, nás obohatil svým propracovaným světem plným humoru, který zdařile paroduje fantastiku a především si dělá legraci z lidské hlouposti. Kdo by nemiloval zbabělého „máka“ Mrakoplaše, poctivého policajta a vyléčeného alkoholika Elánia či realitu ohýbající Neviditelnou univerzitu? Co se týká knih, můžu doporučit prakticky všechny, nicméně pokud jste pole Zeměplochy dosud nezorali, možná je nejlepší začít od prvního dílu, tedy Barvy kouzel. A pokud byste si raději rovnou zahráli, na výběr je přehršel her – například série Zeměplocha: Ankh-Morpork, Zeměplocha: Čarodějky a Zeměplocha: Semafory. Všechny tyto hry vyšly i v češtině.

3) G. R. R. Martin

Když hraješ hru o trůny, buď zvítězíš, nebo zemřeš. U her inspirovaných dílem amerického mága a mistra barvitého vyprávění Martina tomu tak naštěstí není. Gigantický epos Hra o trůny, jež si podmanil čtenáře svou syrovostí, upřímností a precizním řemeslným zpracováním, se u nás dostal do povědomí především díky stejnojmennému seriálu. Pokud jste knihy ještě nečetli, neváhejte, vězte ale, že kromě Hry o trůny nabízí Martinova tvorba mnoho dalších zajímavých děl, například young adult Ledový drak. A jakým hrám nabídl mistr svůj svět? V současnosti patrně nejvíce letí turnajová Hra o trůny LCG, ale za vyzkoušení určitě stojí i monstrózní Hra o trůny: Desková hra či v češtině brzy očekávaná hra Hand of the King.

2) J. R. R. Tolkien

Souboj o první místo byl tvrdý a, byť poražen, přesto nepokořen z něj vyšel profesor J. R. R. Tolkien. Autor epického Pána prstenů a světa Středozemě patří mezi zakladatele fantasy a díky filmům jej zná v podstatě každý, což nemohli herní designéři pochopitelně ignorovat. Her na motivy Pána prstenů najdete desítky – od stařičké, ale o to gigantičtější Bitvy na polích Pellenoru přes dětského Hobita po nádhernou kooperativní karetku Pán prstenů LCG. A je jich ještě mnohem víc.

1) H. P. Lovecraft

S Tolkienem na stříbrné příčce, kdo jiný by mohl být na prvním místě našeho žebříčku než mistr hororu a temnoty Howard Phillip Lovecraft? Ačkoliv v Česku nejde o až tak profláklé jméno, milovníci fantastiky či hrůzy jej dobře znají. Právě on je duchovním otcem temného boha Cthulhu, který, ač mrtvý, čeká a sní v potopeném městě R’lyehu a plánuje den, kdy se znovu stane pánem našeho světa. V deskových hrách se mu v tom obvykle snažíte zabránit (ale existují i výjimky, například kickstarterový kousek Madness at Midnight). Mezi jeho nejvýznamnější knihy patří V horách šílenství, Volání Cthulhu, Dagon či básnická sbírka Houby z Yuggothu. Jeho díla, ač psaná jazykem raného dvacátého století a v dnešní době působící trochu archaicky, jsou stále dobře čitelná (a v češtině bez problémů dostupná). A jakou hru inspirovanou Lovecraftovými temnými vizemi si můžete zahrát? My doporučujeme Eldritch Horror, ale nebojte se ani Temného znamení, Arkham Horroru či poměrně nově v druhé edici vycházejících Mansions of Madness.

Spisovatelů, kteří inspirují deskové hry, bychom ale našli samozřejmě mnohem více. Můžeme jmenovat sci-fi autory Franka Herberta a Roberta Heinleina, ale také třeba Roberta Lousie Stevensona či dokonce Jane Austenovou, Charlese Dickense nebo Williama Shakespeare. Proč se do nich tedy také nezačíst?

