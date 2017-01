For Honor patrí medzi pomerne často skloňované herné tituly posledných dní. Niet sa čo čudovať, reklamná kampaň je naozaj veľká, len aby hra nedopadla, napríklad ako No Man´s Sky. Viac sa určite dozvieme už 26. januára, kedy štartuje closed beta, takže ak ste sa ešte neprihlásili, máte poslednú možnosť.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Novým príbehovým trailerom sa tiež pripomína Horizon: Zero Down. Sony vie spraviť dobrý titul, keď sa mu chce, a v tomto prípade to vyzerá, že sa naozaj snažili. Z ukážok zatiaľ naozaj pôsobí hra zaujímavo, už si len počkať na jej vydanie 1. marca.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

World of Warcraft dostal pred pár dňami update 7.1.5, čo je naozaj poriadne veľké číslo. Niet sa čo čudovať, veď hra je tu už dvanásť rokov. A napriek tomu Blizzard ešte stále má čo ponúknuť svojim fanúšikov.

Najnovšie si pre nich na tento rok pripravil Micro-holidays. Ide o krátke, niekoľko eventy, ktoré by mali oživiť staré miesta a udalosti. Ten prvý začína už vo štvrtok a pripomenie nám boj o brány Ahn´Qiraj.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Komentáře

komentářů