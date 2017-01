Už zajtra sa otvoria brány očakávaného titulu Conan Exiles. Vývojári v poslednej dobe vydali niekoľko zaujímavých videí, v ktorých predstavili jednotlivé elementy, a tak hráčom neostáva nič iné, iba dúfať, že minimálne to isté ponúkne aj samotná hra.

O niečo dlhšie si počkáme na nové DLC k Dark Souls 3, avšak The Ringed City rozhodne nebude prechádzka ružovou záhradou. Keďže ide o posledný prídavok k tomuto titulu, treba očakávať to najhoršie, čo si pre nás vývojári mohli pripraviť. Samozrejme, čo sa týka obtiažnosti.

A aby toho nebolo málo, prvý štvrťrok prinesie ďalší dlho očakávaný titul, a to Mass Effect: Andromeda. V tomto prípade snáď netreba ani nič písať, rovno si pozrite nový príbehový trailer.

Ak máte pocit, že ľudské telo má svoje limity, určite sa nechajte zlákať reklamou spoločnosti Creo. Tá, aspoň v hernom titule The Surge vyrieši vašu dilemu. Ale popravde, svetlú budúcnosť ľudského rodu rozhodne neočakávajte.

