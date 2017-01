Pretože by ste tým napríklad mohli privolať zlú čarodejnicu. Tak ako vo filme Don´t Knock Twice. V ňom sa nám predstaví v hlavnej úlohe Katee Sackhoff, a ak sa radi bojíte, určite si tento snímok nenechajte ujsť.

Seriál Star Wars: Rebels, napriek tomu, že je určený deťom, sa teší veľkej popularite, čoho dôkazom je pripravovaná tretia séria. A v nej sa nám predstaví aj samotný Obi-Wan Kenobi.

Veľkej popularite sa rozhodne teší aj Overwatch, ktorý do nového roka dostal novú mapu s názvom Oasis a z prvých záberov vidieť, že je rozhodne hodná svojho mena.

Vydanie nového Mass Effectu: Andromeda sa nezadržateľne blíži. Vonku je ďalší trailer, ktorý láka fanúšikov, hoci to asi ani nie je podstatné. O tom, že titul bude hrou roka je už aj tak rozhodnuté, takže si vychutnajte nové zábery.

Po dlhšej dobe sa pripomenul aj nádejný titul Conan Exiles, tentokrát s videom, v ktorom bol predstavený building system. Ono v hre budete môcť mestá aj budovať, ale samozrejme preto, aby ich potom mohol samozrejme niekto zničiť. Nuž taký je svet Conana.

Ak patríte medzi fanúšikov hernej série Diablo, určite viete, že pred pár dňami ubehlo neuveriteľných dvadsať rokov od vydania prvého dielu. Pri tejto príležitosti Blizzard pridal eventy do všetkých svojich hier, ale ten najdôležitejší je práve v Diable III.

Volá sa Darkening of Tristram a zavedie Vás do starej Katedrály z pôvodného Diabla, pričom hra je osviežené retro štýlom. Ako bonus k tomu dostanete nových petov (Butcher je famózny), portrait framy a napríklad aj vynikajúci transmog na vypálenú dieru v hlave o Red Soul Sharde. Ale pozor, event je časovo obmedzený iba do konca januára, tak neváhajte!

