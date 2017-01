Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, že heroické činy superhrdinov majú aj svoju odvrátenú stranu? Zničené budovy, kopec zranení nevinných civilistov… a mohli by sme pokračovať.

Našťastie nový seriál Powerless nám predstaví spoločnosť, ktorá myslí aj na tento aspekt a zaoberá sa ochranou práve pred takýmito „katastrofami“. Alebo, lepšie povedané, aspoň sa snažia.

Po dlhých peripetiách konečne prichádzajú na filmové plátno Power Rangers. A tak, ako za starých čias, aj v dnešných časoch pätica mladých tínedžerov opäť zachráni svet. Aspoň v to dúfame.

Hero of the Storm má nového hrdinu. Lepšie povedané hrdinku, a je ňou Valeera Sanguinar, ktorú určite poznajú hráči World of Warcraft. Táto blood elfka sa prestaví ako melee assassin a do hry pribudne počas Lunárneho festivalu.

