Mrazivé počasí venku svádí k úniku do útulných prostor s hrnkem horkého nápoje a třeba něčím zajímavým ke čtení. Ještě lepší podle nás je únik do prostor, ve kterých se vyskytují pohodoví lidé se společnou vášní – deskovými hrami. První měsíc roku 2017 se v několika městech České republiky nese ve znamení deskovkových akcí, na které bychom vás rádi pozvali.

Začneme rovnou v moravské metropoli, Brně, kde proběhne velká deskovková víkendovka s názvem Zimní Deskování. Akci pořádá jeden z nejaktivnějších deskovkových klubů co známe, Deskoherní klub. Minifestiválek Deskování (FB stránka akce) patří do série čtyř akcí rozdělených podle ročních období, můžeme se tak těšit i na jarní, letní a podzimní verze. Na akci vás čeká volné hraní s ochotnými hermany vysvětlujícími pravidla, příjemné prostory čajovny Mystica a k tomu několik (již nyní dost obsazených) turnajů v peckách Dominion, Krycí jména: Obrázky, 7 divů světa: Duel, HOPE a RONE. Deskoherní klub již má v oboru velmi dobré jméno, není tedy divu, že partnery akce jsou vydavatelství deskových her (Blackfire, Albi, MindOK, REXhry a Piatnik), servery zaměřené na deskové hry (Mfantasy.cz, Deskofobie, Zatrolené hry) i obchod Eniqma. Dlužno dodat, že dalším lákadlem akce je možnost otestovat prototypy chystaných her (Legends of Euthia – preview, Moonriser, Hrad Karak, Wield the Flag) či pohovořit s autory nedávno vydaných tuzemských počinů (RONE, HOPE).

Ve stejném termínu, kdy se bude od žetonů a karet prášit v Brně, se bude konat vícedenní deskovková akce i v České Třebové. Celovíkendovou seanci Herní víkend (v prostorách Ekocentra Podorlicko) ve dnech 13. až 15. ledna pořádá Herní klub Griffin a zájemce láká na více než 100 deskových her. Samozřejmostí je pomoc s naučením her tak, aby se hráči mohli v pátek večer do her ponořit a vynořit se až v neděli odpoledne. Během této doby si navíc zájemci mohou zahrát turnaj v nesmrtelné klasice Bang! (volba hry byla odhlasována na FB stránce akce). Kdo chce, může na místě i nocovat, vstupné je symbolické a celkově akce nabízí zábavně strávený druhý víkend tohoto roku.

Z České Třebové se přesuneme na sever naší země, konkrétně do Ústí nad Labem. Tam se v sobotu 21. ledna odehraje 1. Ústecké deskohraní (FB stránka události). Jednodenní akce je v režii místního Domu dětí a mládeže a kromě volného hraní deskovek láká i na turnaje ve třech rychlovkách: Krycí jména, Pukec a Milostný dopis. Pokud vás akce láká, vězte, že vstupné je také symbolické a zábava vás čeká od 9 do 18. Doražte tedy do ústeckého DDM a pokud chcete soutěžit v turnajích, přihlašte se vyplněním formuláře zde.

Pokud to máte do zmíněných měst daleko, či vám akce termínově nevyhovují, není nic lehčího než najít lokální deskoherní klub či alespoň místo, kde se můžete sejít s přáteli a zahrát si jednu či desítky partií deskových her. Rozhodně se ale v lednu nemusíte nudit, neváhejte a sáhněte po deskovce!

