Hrůza, jež sužovala rodinu Harkerových, je zpátky. Je to již osm let, kdy si Van Helsing myslel, že se zbavil hraběte Drákuly jednou provždy, ale nemohl se více mýlit. Nemrtvý povstal, silnější než kdy předtím. Pokud jej lovci upírů nestihnou včas zničit, jeho poskvrněná moc přinutí klečet celý svět. Začíná nelítostný závod, ve kterém je hlavní cenou přežití – a pro poražené jsou nachystány upírovy tesáky…

Běsnění Drákuly Autor Kevin Wilson a kolektiv V ČR distribuuje Blackfire Počet hráčů 2–5 hráčů Časová náročnost 120–180 minut Vhodné od 14 let Jazyková závislost Kompletně česky Rok vydání 2015 Pořadí na BoardGameGeeku 28. (tematické hry), 159. (celkově) Mechanismy Semikooperativní hra, různé schopnosti hráčů, pohyb po mapě, tajný pohyb

Kevin Wilson opět řádí! Po peckách jako Descent, Cosmic Encounter, lovecraftovkách jako Temné znamení či deskových hrách ze světa Warcraftu přichází na scénu jeho další počin. Tentokrát se k němu přidal zelenáč Frank Brooks a autor Chaos Marauders Stephen Hand. Tahle trojice vyplodila hororové dílko Běsnění Drákuly, jež nyní přichází kompletně v češtině.

V této semikooperativce se jeden hráčů oblékne do temnoty a stane se hrabětem Drákulou, ostatní pak představují lovce – Lorda Godalminga, doktora Sewarda, Mínu Harkerovou a samozřejmě profesora Van Helsinga. Cílem hraběte je dosáhnout na stupnici vlivu hodnoty 13, zatímco lovci se jej snaží připíchnout na kůl jako motýla. Tahy hráčů jsou zde představeny jako jednotlivé dny, a pokud utečou tři týdny, Drákula začne běsnit a jeho vliv stoupá. Lovci tedy bojují jak proti krvežíznivému monstru, tak proti času.

Během přípravy se před vámi rozvine krásný a veliký herní plán v podobě mapy Evropy. Lovci zde dle zadání rozmístí svoje figurky a Drákula si tajně určí, kde začne. Každé město, vesnice i moře je symbolizováno kartou, kterou hrabě vezme a taktéž tajně umístí na herní plán. Zde má k dispozici šest políček nazvaných Cesta, po kterých mapuje svůj pohyb – v momentu, kdy ve svém tahu někam přejde, umístí kartu tohoto města na první z těchto políček a ostatní posune. Pokud lovec do města, jež leží na Cestě, vstoupí, okamžitě vycítí, že tudy prošel i vampýr a Drákula mu tuto kartu ukáže. Lovci tak vědí, kudy Drákula šel a také před kolika tahy tam byl.

Prvním úkolem je tedy nemrtvého vypátrat. Doteď se hra podobá staré klasice Scotland Yard či Fantóm staré Prahy. Jenže hra nekončí, když někdo vejde do města, kde dlí i hrabě, a tím ho odhalí. Naopak. Ještě je potřeba upíra proklát osikovým kůlem a nacpat ho česnekem. To ale nebude tak snadné – Vlad Tepes byl za výtečného bojovníka považován už za života a černá magie jeho schopnosti ještě umocnila. Proto mají lovci možnost se na něj připravit. Ve svém tahu mají na výběr několik akcí – můžou se hýbat, můžou si vzít jízdenky na vlak a tím si otevřít cestu k ještě rychlejšímu pohybu, můžou se léčit, ale především, získávají vybavení. Taková brokovnice se stříbrnými kulkami už přivedla k rozumu kdejakého mordýře!

Samotný souboj probíhá tak, že Drákula i lovci, kteří s ním bojují, vytáhnou naráz vybranou kartu. Lovci mají na svých kartách symboly, které eliminují některé Drákulovy karty. Jejich cílem je tedy ideálně trefit, co hrabě zahraje, vyhnout se jeho útoku a jako revanš mu darovat trochu olova nebo alespoň ránu pěstí. Drákula je brutálně silný, ale v souboji s přesilou nemá šanci, často se tedy snaží z boje utéct v podobě netopýrů a získat trochu času dalším únikem.

To ale nejsou všechny možnosti, jimiž tento neobyčejný Rumun disponuje. Základním způsobem, jak vycucat z lovců něco krve a sobě ani nezkazit manikúru, jsou karty setkání. V podstatě jde o pasti, které Drákula pokládá v každém městě, kudy projde. Může jít o hejno netopýrů, které lovce odnese o kus dál, o smečku vlků, jež se pokusí hrdiny roztrhat, či dokonce o nově vytvořeného vampýra. Ti jsou nejdůležitější – pokud se jim podaří přežít všech šest kol, aniž by je lovci umlátili kříži, zvýší Drákulův vliv a lovcům tak ukradnou trochu drahocenného času. Drákulův vliv roste i v momentu, kdy on sám či někdo z jeho otroků pocuchá některého lovce tak, že to vyžádá návštěvu nemocnice.

Principy bychom měli, jak se to vlastně celé hraje? Těžko použít jiné slovo než výtečně! Po seznámení s pravidly, která jsou zde skutečně trošku obtížnější, se můžete směle vrhnout do akce. Nejprve odehrají dva tahy (den a noc) hráči, poté se slova chopí Drákula, který do té doby bedlivě poslouchal lovce (s výjimkou výměny předmětů mezi postavami spolu nemohou hráči mluvit tajně) a vymýšlel strategii. Jeho tah bývá kratší, většinou se přesune o jedno město a nastraží past. Ačkoliv vám tak samotná partie obvykle zabere více než dvě hodiny, není to tím, že byste dlouze čekali na kolegy či protihráče.

Silnou zbraní hry je atmosféra. Pokud se hráčům nedaří Drákulu vystopovat, jejich nervozita se stupňuje. Na druhou stranu, nikdo nechce být ten, kdo na hraběte narazí, když je zrovna dál od kamarádů – s jedním lovcem obvykle Drákula vytře bez potíží podlahu, jejich síla se skrývá v počtu a vybavení. I když zahnaný do kouta, vampýr je vždy smrtelně nebezpečným soupeřem. Další nejistotu v lovcích budí karty pastí – nejsou mezi nimi dřímající upíři, kteří zvýší Drákulův vliv? Lovci tak musí pronásledovat nejen samotného hraběte, ale také prohledávat jeho skrýše.

Dojmy ze hry umocňují jak flavour texty, tak krásné grafické zpracování v gotickém stylu. Už jsem zmiňoval, že herní plán je zkrátka nádherný, vězte tedy, že to platí i pro všechny kartičky, vybavení, hrdiny atd. Texty umístěné na některých kartách vše podtrhují a osobně myslím, že kdyby hru uviděl sám mistr Stoker, měl by z ní velikou radost.

Dvěma nevýhodami jsou větší složitost a dlouhá herní doba, jež, jak jsem zmínil, může schramstnout celý večer. Tato hra proto není vhodná pro začátečníky, jednostranné milovníky party her či pro netrpělivé hráče. Zahnat zlo do pekla zkrátka trvá, a i když nějakou náhodou odhalíte Drákulu už v prvním kole, minimálně hodinu jej budete utloukat. Co se týká vyváženosti jednotlivých stran, za lovce je hra přeci jen trošku snadnější, minimálně zezačátku by se tedy krvesajovy kůže měl chopit někdo zkušenější.

Běsnění Drákuly připomíná dobrou odrůdu chilli papriček – není to hra pro každého ani pro nováčka v oboru, ale kdo je trpělivý a chce si svoje sousto pořádně vychutnat, měl by po ní sáhnout. Určitě nebude litovat.

VERDIKT Krvavá epická záležitost pro náročné hráče nabízí propracovaný systém a výbornou hororovou atmosféru.





