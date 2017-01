Anita z pera Laurell K. Hamiltonové je ve Flirtu opět ve své nejlepší kondici, usazená za svým pracovním stolem a připravená odmítnout další z „neodmítnutelných“ nabídek. Jak by taky mohla přivést k životu zemřelou manželku, aby se její utrápený a milující muž mohl utápět v představě, že se v jejich životech nic nezměnilo? Jak by mohla oživit muže jen proto, aby ho jeho pomstychtivá žena mohla rozsekat sekerou a dívat se na děs v jeho očích? Peníze nikdy nebyly tím, co by oživovatelku mrtvých a lovkyni upírů k podobným kouskům přesvědčilo.

Po náročném dopoledni a s pocitem vděku za to, že tu čekají její muži, kteří ji zvednou náladu, se vydává na rodinný oběd a dává na odiv svou spokojenost. Její život vypadá tak poklidně, že by snad mohlo být načase začít hojit staré dávno zapomenuté rány. Ale ne. Tomu přeci sami nevěříte. Anita a klidný život?

Někdo Anitu a její nic netušící suitu partnerů sleduje a v okamžiku, kdy se vydá na jídlo sama, pak vystrčí růžky. Tedy lépe řečeno hřívy, protože u stolu oživovatelky se objeví dva velmi mocní lvodlaci, kteří voní lákavě. Ale ejhle, ať panáčkové voní sebelíp, vyhrožovat nejmocnější ženě ve státech smrtí jejích blízkých možná nebyl nejlepší nápad.

A na řadu už přichází lvice uvnitř Anity a tradiční kolečko souboje nadpřirozených sil. Anita uvnitř sebe přebírá jako v kartotéce, a ačkoli to občas ještě drhne a jedna síla převáží nad druhou, aniž by si to její nositelka přála, Anitina schopnost své síly zvládnout je čím dál lepší. Kdo to tedy tentokrát vyřeší? Bude to nekromantka, lykantropka nebo snad sukuba?

Flirt patří k méně rozsáhlým dílům série, a to mu velmi prospívá. Jednoduchý příběh běží jako správně namazané soukolí, nikde nezadrhává, nikde se nezdržuje. Vše je naservírováno ve správném poměru. Dialogy jsou svěží, popisy nesklouzávají k nudnosti jako se tomu u rozsáhlejších dílů stávalo a erotika je pouze kořením, a ne stavebním prvkem příběhu. Odstavením všech partnerů z dosahu se počet postav v knize snižuje na příjemný a hlavně přehledný počet.

Jakoby v tomto díle společně s hrdinkou dospěl i příběh. Anita přestává být nejistou a rozkolísanou „puberťačkou“ a konečně přistupuje ke svému životu takovému, jaký je. Přijímá sebe, své síly, svou lásku a stává se zase sympatickou hrdinkou, která se dobře čte. Pryč jsou dlouhé monology a proudy slz. Hrdinka ví, kdo a co je v jejím životě důležité a neváhá. Nevadí, že k poražení nepřítele nevyužije černě se lesknoucí arzenál plný stříbrných kulek, protože i souboj mocí může být dostatečně napínavý a mít spád.

Flirt je další knihou ze série, která už má ustálené vzorce i úroveň. Kniha je jako návrat domů. Nepřináší nic nového, ale také nezklame a neurazí. Avšak jeden povzdech na závěr si neodpustím. Kde je sakra Jean-Claude?

Vydal: Epocha; 2016

Autor: Laurell K. Hamiltonová

ISBN: 978-80-7557-014-7

Počet stran: 144

Komentáře

komentářů